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В каких банках и в какой валюте хранят деньги украинцы — рейтинг НБУ

10 мая 2024 13:14
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В НБУ рассказали, в какой валюте и в каких банках украинцы хранят деньги
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы в марте 2024 года имели вклады в банках, входящих в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на общую сумму 1 трлн 228 млрд гривен. Более трети всех вкладов (35,8%) были в долларах и евро.

Об этом идет речь в данных Национального банка Украины (НБУ).

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В какой валюте украинцы хранят деньги

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ было открыто 67,9 млн вкладов. Большинство вкладов (57,9 млн) были в национальной валюте на сумму 789 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 439 млрд гривен.

Следует отметить, что процентные ставки по депозитам существенно отличались. В марте 2024 года банки в среднем платили 11,3% годовых по гривневым вкладам, тогда как по валютным депозитам ставка составляла всего 1,0% годовых.

В каких банках украинцы больше всего открывали вклады

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 апреля 2024 года, наибольшее количество вкладов зафиксировано в государственном "ПриватБанке" — 458,4 млрд гривен, в котором были открыты счета 24,3 млн вкладчиков.

На втором месте по количеству вкладчиков государственный "Ощадбанк" с 12,9 млн. вкладчиков и суммой в 191,1 млрд гривен. На третьем месте по количеству вкладчиков находится частный "Универсал банк" с 8,2 млн вкладчиков и суммой в 87,3 млрд гривен.

Далее за ними следуют банки иностранных банковских групп, в частности "Райффайзен Банк" с 2,9 млн вкладчиков и суммой в 69,9 млрд гривен, и "Укрсиббанк" с 2,2 млн вкладчиков и суммой в 58,0 млрд гривен.

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Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал новое валютное постановление по номеру 56, существенно смягчающее ограничения в области валютных операций для бизнеса. Этот пакет изменений является значительным смягчением валютных правил с начала войны.

Мы также писали, что Национальный банк Украины ввел валютные ограничения, которые сначала сократили объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть, ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.

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