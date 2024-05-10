У НБУ розповіли, у якій валюті та у яких банках українці зберігають гроші

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у березні 2024 року мали вклади в банках, що входять до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), загальну суму 1 трлн 228 млрд гривень. Понад третина усіх вкладів (35,8%) були у доларах та євро.

Про це йдеться в даних Національного банку України (НБУ).

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За даними Нацбанку, станом на 1 квітня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО було відкрито 67,9 млн вкладів. Більшість вкладів (57,9 млн) були у національній валюті на суму 789 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 439 млрд гривень.

Варто відзначити, що відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізнялися. У березні 2024 року банки в середньому платили 11,3% річних за гривневими вкладами, тоді як за валютними депозитами ставка складала лише 1,0% річних.

У яких банках українці найбільше відкривали вклади

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2024 року, найбільша кількість вкладів зафіксована у державному "ПриватБанку" — 458,4 млрд гривень, в якому були відкриті рахунки 24,3 млн вкладників.

На другому місці за кількістю вкладників державний "Ощадбанк" з 12,9 млн вкладників та сумою в 191,1 млрд гривень. На третьому місці за кількістю вкладників знаходиться приватний "Універсал банк" з 8,2 млн вкладників та сумою в 87,3 млрд гривень.

Далі за ними слідують банки іноземних банківських груп, зокрема "Райффайзен Банк" з 2,9 млн вкладників та сумою в 69,9 млрд гривень, та "Укрсиббанк" з 2,2 млн вкладників та сумою в 58,0 млрд гривень.

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Що ще треба знати

Нагадаємо, Національний банк України опублікував нову валютну постанову за номером 56, яка істотно пом'якшує обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу. Цей пакет змін є найзначнішим пом'якшенням валютних правил з початку війни.

Ми також писали, що Національний банк України (НБУ) запровадив валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.