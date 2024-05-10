Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У яких банках та в якій валюті зберігають гроші українці — рейтинг НБУ arrow

У яких банках та в якій валюті зберігають гроші українці — рейтинг НБУ

10 травня 2024 13:14
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У НБУ розповіли, у якій валюті та у яких банках українці зберігають гроші
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українці у березні 2024 року мали вклади в банках, що входять до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), загальну суму 1 трлн 228 млрд гривень. Понад третина усіх вкладів (35,8%) були у доларах та євро.

Про це йдеться в даних Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

У якій валюті українці зберігають гроші 

За даними Нацбанку, станом на 1 квітня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО було відкрито 67,9 млн вкладів. Більшість вкладів (57,9 млн) були у національній валюті на суму 789 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 439 млрд гривень.

Варто відзначити, що відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізнялися. У березні 2024 року банки в середньому платили 11,3% річних за гривневими вкладами, тоді як за валютними депозитами ставка складала лише 1,0% річних.

У яких банках українці найбільше відкривали вклади 

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2024 року, найбільша кількість вкладів зафіксована у державному "ПриватБанку" — 458,4 млрд гривень, в якому були відкриті рахунки 24,3 млн вкладників. 

На другому місці за кількістю вкладників державний "Ощадбанк" з 12,9 млн вкладників та сумою в 191,1 млрд гривень. На третьому місці за кількістю вкладників знаходиться приватний "Універсал банк" з 8,2 млн вкладників та сумою в 87,3 млрд гривень. 

Далі за ними слідують банки іноземних банківських груп, зокрема "Райффайзен Банк" з 2,9 млн вкладників та сумою в 69,9 млрд гривень, та "Укрсиббанк" з 2,2 млн вкладників та сумою в 58,0 млрд гривень.

null
Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, Національний банк України опублікував нову валютну постанову за номером 56, яка істотно пом'якшує обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу. Цей пакет змін є найзначнішим пом'якшенням валютних правил з початку війни. 

Ми також писали, що Національний банк України (НБУ) запровадив валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.

НБУ
рейтинг
гроші
банки
валюта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні