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В каких регионах Украины жить дешевле — рейтинг Госстата

19 апреля 2024 16:44
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Ирина Шпак
редактор
Уровень жизни в Украине — в каких регионах самые высокие и низкие цены
Памятник в Виннице. Фото: Posterrr
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Ирина Шпак
редактор

С начала 2024 года цены на товары и услуги заметно выросли в большинстве регионов Украины из-за сложной экономической ситуации. Повышение стоимости товаров, аренды жилья, разных продуктов и услуг различается зависимо от места жительства.

О том, в каких городах страны дешевле всего жить, говорится в отчете Госстата.

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В этом отчете сказано, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (январь, февраль, март) самый высокий индекс цен на потребительские товары замечен в Киеве — он составляет 102,6%. Такой же рост цен, как и в столице, зафиксирован во Львовской, Одесской, Закарпатской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

В Донецкой, Николаевской и Харьковской областях тоже сильно растут цены. Вероятно, подорожание в этих регионах обусловлено близостью к зоне боевых действий, следовательно, для поставщиков товаров и для владельцев бизнеса существуют большие риски.

По данным Госстата, дешевле всего в 2024 году можно прожить в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. А в Сумской и Черкасской областях статистические данные фиксируют отрицательный индекс — 99,7%.

Что еще стоит знать

Напомним, по предварительной оценке Государственной службы статистики Украины, реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился на 5,3%, а номинальный составил более 6,5 трлн грн. В долларовом эквиваленте по среднегодовому официальному обменному курсу номинальный ВВП составил 178,8 млрд долларов (против 162 млрд долларов в 2022 году, 199,7 млрд долларов в 2021 году).

Также мы сообщали, что на украинском потребительском рынке ожидается более умеренное изменение цен в 2024 году. Финансовые аналитики и банкиры улучшили прогноз по инфляции.

Госстат
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