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У яких регіонах України жити найдешевше — рейтинг Держстату

19 квітня 2024 16:44
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Ірина Шпак
редактор
Рівень життя в Україні — у яких регіонах найвищі та найнижчі ціни
Пам'ятник у Вінниці. Фото: Posterrr
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

З початку 2024 року ціни на товари та послуги помітно зросли у більшості регіонів України через складну економічну ситуацію. Підвищення вартості продуктів, оренди житла, різних товарів і послуг відрізняється залежно від місця проживання.

Про те, у яких містах країни найдешевше жити, йдеться у звіті Держстату.

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У цьому звіті сказано, що порівняно з аналогічним періодом 2023 року (січень, лютий, березень), найвищий індекс цін на споживчі товари помічено у Києві — він становить 102,6%. Таке ж зростання цін, як у столиці, зафіксовано у Львівській, Одеській, Закарпатській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

У Донецькій, Миколаївській та Харківській областях також сильно зростають ціни. Ймовірно, подорожчання в цих регіонах зумовлене близькістю до зони бойових дій, а отже, для постачальників товарів і для власників бізнесу існують великі ризики.

За даними Держстату, найдешевше у 2024 році можна прожити у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. А у Сумській і Черкаській областях статистичні дані фіксують негативний індекс — 99,7%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за попередньою оцінкою Державної служби статистики України, реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%, а номінальний становив понад 6,5 трлн грн. У доларовому еквіваленті за середньорічним офіційним обмінним курсом номінальний ВВП склав 178,8 млрд доларів (проти 162 млрд доларів у 2022 році, 199,7 млрд доларів у 2021 році).

Також ми повідомляли, що на українському споживчому ринку очікується більш помірна зміна цін у 2024 році. Фінансові аналітики та банкіри покращили прогноз щодо інфляції.

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