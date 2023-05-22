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В каких случаях украинцам могут отказать в оплате больничных

22 мая 2023 12:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Оплата больничных — в каких случаях украинцам отказывают
Врач предоставляет дистанционную консультацию. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы даже во время военного положения имеют право на финансирование по больничным. Работодатели по-прежнему должны подавать заявление-расчет с информацией о начисленных застрахованным лицам средствах, однако существуют случаи, когда в выплатах могут отказать.

Такие нормы прописаны в украинском законодательстве.

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Случаи, когда пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется, предусмотрены в статье 16 закона "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В выплатах могут отказать в случае:

  • если лицо получило травмы или заболело при совершении уголовного правонарушения;
  • если был умышленно причинен вред своему здоровью для уклонения от работы или других обязанностей/при симуляции болезни;
  • нахождения лица под арестом и в период проведения судебно-медицинской экспертизы;
  • принудительного лечения, которое назначил суд;
  • временной нетрудоспособности по причине заболевания или травмы, возникших в связи с алкогольным, наркотическим, токсическим опьянением или действий, связанным с таким опьянением;
  • пребывание застрахованного гражданина в отпуске без сохранения зарплаты, в творческом отпуске или в дополнительном отпуске в связи с обучением;
  • если период временной нетрудоспособности в листке нетрудоспособности признан необоснованным.

Также граждан лишат выплат по временной нетрудоспособности в случае, если нарушают установленный врачами режим или рекомендации, не появляются на медосмотр без уважительных причин.

Как происходит финансирование выплат в мае

Всего на различные виды соцпомощи населению государственным бюджетом предусмотрено 163,1 миллиарда гривен. Сумма на 12,4 миллиарда больше предыдущего года, когда было выделено 150,7 миллиарда. Также это на 51,8 миллиарда гривен больше 2021 года, то есть до войны.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о ходе финансирования страховых выплат в мае 2023 года.

По состоянию на 21 мая, 1,96 млрд грн направили на страховые выплаты, в том числе 915,8 млн грн — на оплату больничных.

Напомним, в Министерстве финансов Украины представило размер финансирования отдельных видов социальных выплат. А также обнародовало суммы помощи, получаемые украинцами в 2023 году.

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