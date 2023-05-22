Оплата лікарняних — у яких випадках українцям відмовляють

Лікарка надає дистанційну консультацію. Фото: google.com.ua

Українці навіть під час воєнного стану мають право на фінансування за лікарняними. Роботодавці, як і раніше, мають подавати заяву-розрахунок з інформацією про нараховані застрахованим особам кошти, проте існують випадки, коли у виплатах можуть відмовити.

Такі норми прописані в українському законодавстві.

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Випадки, коли допомога з тимчасової непрацездатності не надається, передбачені у статті 16 закону "Про внесення змін до закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". У виплатах можуть відмовити у разі:

якщо особа отримала травми чи захворіла під час вчинення кримінального правопорушення;

якщо було навмисно заподіяно шкоду своєму здоров’ю задля ухилення від роботи чи інших обов’язків/у разі симуляції хвороби;

перебування особи під арештом та в період проведення судово-медичної експертизи;

примусового лікування, яке призначив суд;

тимчасової непрацездатності через захворювання чи травму, що виникли у зв'язку з алкогольним, наркотичним, токсичним сп’янінням чи дій, пов’язаних із таким сп’янінням;

перебування застрахованого громадянина у відпустці без збереження зарплатні, у творчій відпустці чи додатковій відпустці у зв’язку з навчанням;

якщо період тимчасової непрацездатності у листку непрацездатності визнано необґрунтованим.

Також громадян позбавлять виплат з тимчасової непрацездатності у разі, якщо порушують встановлений лікарями режим чи рекомендації, не з’являються на медогляд без поважних причин.

Як відбувається фінансування виплат у травні

Загалом цьогоріч на різні види соцдопомоги населенню державним бюджетом передбачено 163,1 мільярда гривень. Сума на 12,4 мільярда більша за попередній рік, коли було виділено 150,7 мільярда. Також це на 51,8 мільярда гривень більше за 2021 рік, тобто до війни.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про перебіг фінансування страхових виплат у травні 2023 року.

Станом на 21 травня, 1,96 млрд грн спрямували на страхові виплати, зокрема 915,8 млн грн — на оплату лікарняних.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів України презентувало розмір фінансування окремих видів соціальних виплат. А також оприлюднило суми допомоги, які отримують українці у 2023 році.