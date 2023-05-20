Допомога до 5 тис. грн — відомі всі суми соцвиплат на 2023 рік

Гаманець із грошовими купюрами. Фото: google.com.ua

Міністерство фінансів України презентувало розмір фінансування окремих видів соціальних виплат. А також оприлюднило суми допомоги, які отримують українці у 2023 році.

Про це інформує пресцентр Мінфіну.

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Які суми отримують українці

За даними відомства, загалом цьогоріч на різні види соцдопомоги населенню державним бюджетом передбачено 163,1 мільярда гривень. Сума на 12,4 мільярда більша за попередній рік, коли було виділено 150,7 мільярда. Також це на 51,8 мільярда гривень більше за 2021 рік, тобто до війни.

Як інформує Мінфін, найбільший розмір виплат у 2023 році передбачений для фінансування підтримки внутрішньо переміщених осіб — 57,6 мільярда гривень. Очікується, що 1,9 мільйона ВПО отримають допомогу поточного року. У середньому розмір виплати становитиме 2,5 тис. гривень.

На фінансування житлових субсидій у 2023 році передбачено 24,4 мільярда гривень. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір — 1 189,3 грн.

На виплату пільг на оплату житлово-комунальних послуг закладено 11,6 мільярда гривень, які отримають 1,5 мільйона сімей. Середній розмір — близько 630 гривень.

На фінансування допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яких налічується 0,5 мільйона осіб, передбачено 16,8 мільярда гривень. Середній розмір — трохи більше 3 тис. грн.

На виплату допомоги 270 тисячам малозабезпечених сімей спрямують 15,6 мільярда гривень. Середній розмір — 4,81 тис. гривень.

Кому уріжуть виплати

Днями український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян. Йдеться про урядову постанову №340, яка розширила список підстав, через які певні види соцдопомог не призначатимуться. Держдопомогу у деяких випадках не призначать:

одиноким матерям;

малозабезпеченим сім'ям.

Ці дві категорії не матимуть права на соціальні виплати, якщо:

1) Хтось зі складу їхньої родини протягом 12 місяців перед датою звернення за призначенням соцдопомоги витратив суму, що перевищувала 50 тис. грн.

2) Хтось зі складу сім'ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, має на депозитному банківському рахунку кошти, що перевищують суму у 100 тис. грн, чи держоблігації на таку ж суму.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.

Також ми писали, що Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".