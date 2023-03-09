В ЕС существенно сократилось блокирование активов российских миллиардеров: какие страны отстают
Европейский Союз пытается найти и заморозить находящиеся под санкциями активы российских миллиардеров, однако при этом общая сумма в последние месяцы почти не увеличилась.
Об этом пишет Bloomberg.
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Какие страны отстают
Как отмечает издание, блок заморозил активы на сумму €20,9 млрд, в октябре показатель составил около €17,4 млрд.
В то время как Бельгия и Люксембург заблокировали миллиарды, другие страны-члены раскрыли незначительные цифры: Греция заявила, что заморозила только €212 201, а Мальта сообщила о €222 470, согласно последним данным, опубликованным Bloomberg.
Официальные лица считают, что есть значительно больше активов российских лиц, находящихся под санкциями, эти средства потенциально могут быть заморожены. Согласно официальной статистике, в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций россии в ЕС оценивался в €136 млрд. Но гораздо больше миллиардов поступило бы в блок через банковские счета граждан россии, а также имущество и другие портфели. Не все российские фонды, вошедшие в ЕС, связаны с находящимися под санкциями лицами и их идентификация не всегда проста, поскольку активы часто скрыты за сложными структурами компаний или посредниками.
ЕС ввел санкции в отношении почти 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий, нанес удары по многим ключевым источникам доходов москвы. Но некоторые официальные лица озабочены тем, что блоку по-прежнему не хватает эффективного аппарата для обеспечения соблюдения этих мер.
Представитель исполнительного органа ЕС Кристиан Виганд заявил, что общая сумма активов, замороженных в блоке, увеличилась более чем в три раза с апреля 2022 года. Он также добавил, что ЕС полагается на информацию, предоставляемую государствами-членами, и что частота обновлений, предоставляемых разными правительствами, неодинакова.
Напомним, 9 марта стало известно, что таможенная система Турции блокирует оформление транзита санкционных грузов в россию. Речь идет о товарах, следующих за так называемым параллельным импортом.