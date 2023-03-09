У ЄС істотно скоротилося блокування активів російських мільярдерів: які країни пасуть задніх

Греція та Мальта заморозили найменше російських активів

Європейський Союз намагається знайти та заморозити активи російських мільярдерів, які перебувають під санкціями, однак при цьому загальна сума в останні місяці майже не збільшилася.

Про це пише Bloomberg.

Які країни пасуть задніх

Як зазначає видання, наразі блок заморозив активи на суму €20,9 млрд, у жовтні показник становив близько €17,4 млрд.

У той час як Бельгія та Люксембург заблокували мільярди, інші країни-члени розкрили незначні цифри: Греція заявила, що заморозила лише €212 201, а Мальта повідомила про €222 470, згідно з останніми даними, опублікованими Bloomberg.

Офіційні особи вважають, що є значно більше активів російських осіб, які перебувають під санкціями, ці кошти потенційно можуть бути заморожені. Згідно з офіційною статистикою, у 2019 році обсяг прямих іноземних інвестицій росії в ЄС оцінювався у €136 млрд. Але набагато більше мільярдів надійшло б у блок через банківські рахунки громадян росії, а також майно та інші портфелі. Не всі російські фонди, які увійшли до ЄС, повʼязані з особами, які перебувають під санкціями, та їхня ідентифікація не завжди проста, оскільки активи часто приховані за складними структурами компаній чи посередниками.

ЄС ввів санкції щодо майже 1500 осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій, завдав ударів по багатьох ключових джерелах доходів москви. Але деякі офіційні особи стурбовані тим, що блоку, як і раніше, не вистачає ефективного апарату для забезпечення дотримання цих заходів.

Представник виконавчого органу ЄС Крістіан Віганд заявив, що загальна сума активів, заморожених у блоці, збільшилася більш ніж утричі з квітня 2022 року. Він також додав, що ЄС покладається на інформацію, яку надають держави-члени, і що частота оновлень, надаваних різними урядами, неоднакова.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що митна система Туреччини блокує оформлення транзиту санкційних вантажів до росії. Йдеться про товари, які йдуть за так званим паралельним імпортом.