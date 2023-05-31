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В ЕС не хотят видеть украинские продукты: что известно о запрете импорта

31 мая 2023 12:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
В ЕС не хотят видеть украинские продукты — рассматривают новый запрет
Грузовые автомобили на стоянке. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Европейской комиссии (ЕК) намерены продлить ограничение импорта украинской аграрной продукции до пяти государств-соседей. Рассматривается вариант введения нового запрета по меньшей мере до октября 2023 года.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Ограничение импорта из Украины в ЕС

Ограничения на импорт агропродукции из Украины в пять стран Европейского Союза (ЕС) ввели после жалоб стран-соседей на излишек украинской продукции. Мол, это сбивает цены на местный товар и влияет на доходы фермеров.

Евросоюз заключил соглашение с Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией и Румынией, позволив заблокировать поставку ряда позиций товаров до 5 июня этого года.

Ограничения распространяются только на четыре позиции сельскохозяйственного продовольствия. А именно:

  • пшеницу;
  • кукурузу;
  • рапс;
  • семена подсолнечника.

По словам комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, он будет настаивать на пролонгировании ограничений импорта зерна из Украины в пять стран, по меньшей мере, до конца сентября.

Он отметил, что Еврокомиссия еще не дала согласия на новые ограничения, однако надеется, что удастся убедить другие страны-члены в справедливости решения, несмотря на "безумное сопротивление" украинской стороны.

Киев критикует запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС, предлагая поиск рыночных решений по этой проблеме. В Украине считают, что запрет приведет к наращиванию проблем, потому что его попытается использовать Россия в собственных интересах.

Напомним, в Европейской Комиссии (ЕК) официально объявили о применении превентивных мер против украинского импорта и ограничили поставки агропродукции в пять стран еврозоны. Мероприятия назвали "исключительными и временными".

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