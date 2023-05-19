Помощь для украинцев — одна из стран ЕС повысит выплаты

В ЕС увеличат помощь для украинцев: где и на сколько
Украинские беженцы, выехавшие в Польшу на фоне войны, будут получать там повышенную финансовую помощь. Власти этой страны решили увеличить некоторые выплаты с начала 2024 года.
Об этом проинформировало издание ukrayina.pl.
Какие выплаты вырастут в Польше
По словам главы правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, речь идет о ежемесячных выплатах в 500 злотых на ребенка до 18 лет. Ожидается, что увеличение размера этого пособия произойдет с 1 января следующего года. Сумму повысят на 300 злотых.
В то же время программа будет иметь то же название, а условия для получения выплат не изменятся.
Правительство намерено принять соответствующие предложения на очередном заседании. Намерения повысить выплаты для украинцев подтвердил польский премьер Матеуш Моравецкий.
Что известно о помощи 500+
На социальные выплаты от государства в 500 злотых на ребенка до 18 лет имеют право как поляки, так и законно проживающие в стране иностранцы. Соответствующие выплаты украинцы получали в Польше и до войны.
Претендовать на помощь может:
- гражданин Украины (супруг);
- который легально находится в Польше;
- является отцом/матерью/опекуном несовершеннолетнего гражданина Украины.
Необходимо наличие у ребенка номера PESEL.
Подавать заявки на получение пособия можно через:
- официальный сайт PUE ZUS;
- портал [email protected];
- электронный банкинг многих польских банков.
Также можно обратиться в центр обслуживания клиентов ZUS, где украинцам окажут помощь в заполнении заявок и их электронной подаче.
К заявке необходимо добавить документ, подтверждающий характер пребывания в Республике Польша.
Деньги будут выплачиваться ежемесячно на указанный банковский счет.
Что нужно знать беженцам в Польше
Напомним, с весны 2023 года украинские беженцы, находящиеся в Польше более 120 дней и проживающие в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).
Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и стали предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.