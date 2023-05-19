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В ЕС увеличат помощь для украинцев: где и на сколько

19 мая 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для украинцев — одна из стран ЕС повысит выплаты
Европейская валюта в руках. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские беженцы, выехавшие в Польшу на фоне войны, будут получать там повышенную финансовую помощь. Власти этой страны решили увеличить некоторые выплаты с начала 2024 года.

Об этом проинформировало издание ukrayina.pl.

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Какие выплаты вырастут в Польше

По словам главы правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, речь идет о ежемесячных выплатах в 500 злотых на ребенка до 18 лет. Ожидается, что увеличение размера этого пособия произойдет с 1 января следующего года. Сумму повысят на 300 злотых.

В то же время программа будет иметь то же название, а условия для получения выплат не изменятся.

Правительство намерено принять соответствующие предложения на очередном заседании. Намерения повысить выплаты для украинцев подтвердил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Что известно о помощи 500+

На социальные выплаты от государства в 500 злотых на ребенка до 18 лет имеют право как поляки, так и законно проживающие в стране иностранцы. Соответствующие выплаты украинцы получали в Польше и до войны.

Претендовать на помощь может:

  • гражданин Украины (супруг);
  • который легально находится в Польше;
  • является отцом/матерью/опекуном несовершеннолетнего гражданина Украины.

Необходимо наличие у ребенка номера PESEL.

Подавать заявки на получение пособия можно через:

  • официальный сайт PUE ZUS;
  • портал [email protected];
  • электронный банкинг многих польских банков.

Также можно обратиться в центр обслуживания клиентов ZUS, где украинцам окажут помощь в заполнении заявок и их электронной подаче.

К заявке необходимо добавить документ, подтверждающий характер пребывания в Республике Польша.

Деньги будут выплачиваться ежемесячно на указанный банковский счет.

Что нужно знать беженцам в Польше

Напомним, с весны 2023 года украинские беженцы, находящиеся в Польше более 120 дней и проживающие в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и стали предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.

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