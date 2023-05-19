Допомога для українців — одна з країн ЄС підвищить виплати

У ЄС збільшать допомогу для українців: де і на скільки
Українські біженці, які виїхали у Польщу на тлі війни, отримуватимуть там підвищену фінансову допомогу. Влада цієї країни вирішила збільшити деякі виплати з початку 2024 року.
Про це поінформувало видання ukrayina.pl.
Які виплати зростуть у Польщі
За словами голови керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського, йдеться про щомісячні виплати у 500 злотих на дитину до 18 років. Очікується, що збільшення розміру цієї допомоги відбудеться з 1 січня наступного року. Суму підвищать на 300 злотих.
Водночас програма надалі матиме ту ж назву, а умови для отримання виплат не зазначають змін.
Уряд планує ухвалити відповідні пропозиції на черговому засіданні. Наміри підвищити виплати для українців підтвердив польський прем'єр Матеуш Моравецький.
Що відомо про допомогу 500+
На соціальні виплати від держави у 500 злотих на дитину до 18 років мають право як поляки, так і іноземці, котрі законно проживають у країні. Відповідні виплати українці отримували у Польщі і до війни.
Претендувати на допомогу може:
- громадянин України (чоловік чи дружина);
- який легально перебуває у Польщі;
- є батьком/матір’ю/опікуном неповнолітнього громадянина України.
Необхідна наявність у дитини номера PESEL.
Подавати заявки на отримання допомоги можна через:
- офіційний сайт PUE ZUS;
- портал [email protected];
- електронний банкінг багатьох польських банків.
Також можна звернутися в центр обслуговування клієнтів ZUS, де українцям нададуть допомогу у заповненні заявок та їх електронній подачі.
До заявки необхідно додати документ, що підтверджує характер перебування в Республіці Польща.
Гроші виплачуватимуть щомісяця на вказаний банківський рахунок.
Що варто знати біженцям у Польщі
Нагадаємо, з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро).
Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% нового іноземного бізнесу в країні.