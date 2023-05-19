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У ЄС збільшать допомогу для українців: де і на скільки

19 травня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога для українців — одна з країн ЄС підвищить виплати
Європейська валюта у руках. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські біженці, які виїхали у Польщу на тлі війни, отримуватимуть там підвищену фінансову допомогу. Влада цієї країни вирішила збільшити деякі виплати з початку 2024 року.

Про це поінформувало видання ukrayina.pl.

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Які виплати зростуть у Польщі

За словами голови керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського, йдеться про щомісячні виплати у 500 злотих на дитину до 18 років. Очікується, що збільшення розміру цієї допомоги відбудеться з 1 січня наступного року. Суму підвищать на 300 злотих.

Водночас програма надалі матиме ту ж назву, а умови для отримання виплат не зазначають змін.

Уряд планує ухвалити відповідні пропозиції на черговому засіданні. Наміри підвищити виплати для українців підтвердив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Що відомо про допомогу 500+

На соціальні виплати від держави у 500 злотих на дитину до 18 років мають право як поляки, так і іноземці, котрі законно проживають у країні. Відповідні виплати українці отримували у Польщі і до війни.

Претендувати на допомогу може:

  • громадянин України (чоловік чи дружина);
  • який легально перебуває у Польщі;
  • є батьком/матір’ю/опікуном неповнолітнього громадянина України.

Необхідна наявність у дитини номера PESEL.

Подавати заявки на отримання допомоги можна через:

  • офіційний сайт PUE ZUS;
  • портал [email protected];
  • електронний банкінг багатьох польських банків.

Також можна звернутися в центр обслуговування клієнтів ZUS, де українцям нададуть допомогу у заповненні заявок та їх електронній подачі.

До заявки необхідно додати документ, що підтверджує характер перебування в Республіці Польща.

Гроші виплачуватимуть щомісяця на вказаний банківський рахунок.

Що варто знати біженцям у Польщі

Нагадаємо, з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро).

Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% нового іноземного бізнесу в країні.

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