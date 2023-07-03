Зернова ініціатива — ЄС йде на поступки РФ

Інспекція суден із зерном в Босфорі. Фото: tcsavunma / twitter

У Європейському Союзі готові піти на поступки Росії заради захисту договору щодо чорноморського зерна. Йдеться про надання згоди на створення підсанкційній фінустанові "Россельхозбанк" дочірньої компанії, яку підключать до SWIFT.

Про це інформує видання Financial Times, посилаючись на власні джерела.

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Що відомо про часткове зняття санкцій з РФ

Як зазначає видання, рішення про часткове послаблення санкцій спрямоване на захист "зернової угоди", що дозволить Україні надалі експортувати агропродукти на міжнародні ринки.

Відповідно до плану Москви, який озвучили на перемовинах за посередництва Організації Об'єднаних Націй (ООН), це дозволить підрозділу фінустанови здійснювати платежі, пов'язані з експортом зерна.

Новий підрозділ отримає дозвіл користуватися глобальною системою обміну фінансовими сповіщеннями SWIFT, яку закрили для великих банків РФ після початку війни в Україні.

Росія також вимагає відновити постачання сільськогосподарської техніки, запчастин, зняти обмеження на страхування, а також перестрахування.

Загрози для "зернової угоди"

Рік тому ООН та Туреччина заявили про посередництво в рамках Чорноморської зернової ініціативи з Росією та Україною, щоб подолати глобальну продовольчу кризу, посилену вторгненням РФ та блокадою морських портів у Чорному морі.

Кремль пригрозив не пролонгувати договір після 18 липня у разі невиконання низки вимог, зокрема, усунення перешкод для постачання зерна та добрив. РФ вимагає поновлення експорту аміаку трубопроводом територією України до чорноморського морпорту "Одеса", який простоює вже рік.

Нагадаємо, Росія фактично гальмує експорт зерна з України, попри чинну зернову угоду.

Днями президент України висловив очікування, що Європейський Союз з 15 вересня скасує обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. За його словами, це важливо для України.