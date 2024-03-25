В Европе призвали отказаться от российского ядерного топлива

Склад с ядерным топливом. Фото: thetimes.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Чтобы стать энергетически независимым от РФ, Евросоюзу нужно не только отказываться от нефти и газа из России. Кроме этих энергоносителей странам ЕС нужно как можно быстрее отказаться от российского ядерного топлива.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Его слова приводит Financial Times.

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В свете усилий Европейского союза по снижению выбросов углекислого газа по всему региону Бельгия пришла к более активному развитию ядерной энергетики. Однако около 30 процентов обогащенного урана, необходимого для этой цели, поставляется из России. Таким образом, стремление снизить зависимость от нефти и газа из Российской Федерации приводит к появлению новой зависимости.

"Изменить цепочки поставок, особенно в ядерной сфере, сложно, но нам нужно сделать это как можно быстрее. Нам нужно отделиться от российского ядерного топлива, но необходимо убедиться, что по-прежнему можно производить электроэнергию с нулевым уровнем выбросов ", — пояснил премьер-министр Бельгии.

В начале марта депутаты Палаты представителей Бельгии выразили желание отложить вывод из эксплуатации реакторов на атомных электростанциях "Дуль 4" и "Тианж 3". По предварительным данным, срок эксплуатации этих реакторов может быть продлен до конца 2037 года. Это решение было принято на фоне энергетического кризиса Евросоюза.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом увеличить срок эксплуатации существующих атомных электростанций на территории Европы. Она отметила, что такие станции являются доступным источником электроэнергии с низким уровнем выбросов углекислого газа.

Напомним, в ЕС снова не смогли передать замороженные активы России на ВСУ. Некоторые западные банки выступают против предложения Евросоюза по перечислению миллиардов евро в виде процентов, полученных от замороженных российских активов.

Также мы писали, что Китай закупит рекордный объем нефти из РФ. Этому способствуют большие объемы нефти сорта Sokol, которые отправились в КНР после того, как Индия от них отказалась из-за санкционного давления со стороны США.