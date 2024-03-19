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В Евросоюзе будут бороться с российским и белорусским зерном — как именно

19 марта 2024 12:24
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В ближайшее время Еврокомиссия введет пошлину на зерно из России и Беларуси в размере 95 евро за тонну, чтобы снизить спрос на него и «успокоить фермеров»
Комбайны загружают пшеницу в грузовики. Фото: Alexey Malgavko/Reuters
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В скором времени Еврокомиссия планирует ввести пошлину на импорт зерна из России и Беларуси в размере 95 евро за тонну с целью уменьшить спрос на него и успокоить собственных аграриев. Это станет первым ограничением, наложенным ЕС на продовольственные товары из России с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times.

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Как отметили источники издания, в ближайшие дни Европейская комиссия объявит о введении пошлины в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Беларуси. По их словам, это приведет к повышению цен на минимум 50%, а также к сокращению спроса. Кроме того, будет установлен тариф в размере 50% на семена масличных культур и продукты их переработки.

В 2023 году импорт зерновых, масличных культур и их производных из России в Евросоюз достиг рекордных 4 миллионов тонн, что составляет 1% от общего потребления в ЕС. Учитывая, что Евросоюз производит более 300 миллионов тонн зерновых и масличных культур ежегодно и является экспортером первых, он не зависит от импорта из России и Беларуси.

Представитель ЕС отметил, что цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме, в то время как Россия остается очень конкурентоспособной на мировых рынках зерновых и оказывает значительное давление. Таможенная пошлина будет установлена на максимальном уровне, согласно правилам ВТО. Россия в свою очередь может принять ответные меры, однако уже запретила значительную часть импорта продовольствия из ЕС. Кроме того, многие европейские компании в этом секторе покинули страну за последние годы.

Напомним, Евросоюз передаст прибыль российским активам на оружие ВСУ. Инициатива предусматривает получение примерно 3 миллиардов евро в год от замороженных активов РФ и использование их для поставки оружия в Украину.

Также эксперты подсчитали ущерб РФ от атак дронов на НПЗ. Около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников.

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