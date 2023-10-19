Помощь во время войны — какие суммы выделили украинцам

Деньги в руках. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В Кабинете министров рассказали, сколько с начала полномасштабного вторжения РФ выделили денег на помощь украинцам. Речь идет о средствах по ряду правительственных программ.

Об этом шла речь на заседании правительства, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Сколько денег за время войны перечислили украинцам

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за время войны украинцам перечислили сотни миллиардов гривен на жилищные компенсации, доступные кредиты и гранты. Средства предоставили партнеры Украины для финансирования дефицита государственного бюджета.

По его словам, международная поддержка, направленная на правительственные программы, помогает в восстановлении Украины. Правительство выделяет также миллиардные суммы на восстановление медучреждений и другие поврежденные объекты от агрессии России.

Программа "5-7-9%"

В частности, с 24 февраля прошлого года по этой программе "5-7-9%" украинские предприниматели получили более 39 тысяч льготных кредитов суммарно более чем на 152 млрд гривен. Половина этого кредитного портфеля направлена на аграрный сектор, 25% — на торговлю, до 15% — на промышленность.

Программа "еРабота"

С момента старта грантовой программы "еРабота" малый бизнес и микробизнес получили 1,7 млрд гривен. На создание садов и теплиц фермерам перечислили 470 млн гривен, перерабатывающим предприятиям около 2 млрд гривен.

Программа "еВідновлення"

По программе "еВідновлення" на компенсации украинцам, жилье которых пострадало от российской агрессии, направили 4,4 млрд гривен. Всего на возмещение за поврежденное имущество украинцы получили более 50 тысяч заявок. Больше всего в таких областях:

Харьковщина;

Киевщина;

Николаевщина.

В качестве компенсации населению перечислили 1,5 млрд гривен.

Больше о госпомощи

Напомним, украинцев, потерявших урожаи из-за теракта, устроенного Россией на дамбе Каховской ГЭС, предупредили о конечном сроке подачи заявок на государственные компенсации. Речь идет об единовременной денежной помощи около 3,3 тыс. грн за одну сотку потерянного урожая.

Также сообщалось, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.

Еще мы писали, что в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как насчитывают жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.