Цены на аренду в Киеве растут

Ключи от квартиры. Фото: Pixabay

В Киеве рынок недвижимости постепенно восстанавливается. В частности, в июле фиксируют подорожание аренды квартир.

Об этом свидетельствуют данные профильного сервиса Bird.

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Как изменилась стоимость аренды

Согласно этим данным, средняя стоимость аренды столичной недвижимости по сравнению с прошлогодними ценами повысилась, однако до сих пор отстает от показателей довоенного уровня.

В частности, цены за однокомнатную квартиру таковы:

10,4 тыс. грн — в 2023 году;

8,5 тыс. грн — в 2022 году;

12,5 тыс. грн — в 2021 году.

Источник: Bird

Стоимость двухкомнатной квартиры:

16,2 тыс. грн — в 2023 году;

13 тыс. грн — в 2022 году;

21,2 тыс. грн — в 2021 году.

Источник: Bird

Цены на трехкомнатные квартиры:

27,7 тыс. грн — в 2023 году;

20 тыс. грн — в 2022 году;

39,5 тыс. грн — в 2021 году.

Источник: Bird

Как отмечают аналитики, столичный рынок недвижимости постепенно восстанавливается, также возвращается к сезонным волнам. Поэтому возможны положительные изменения.

Источник: Bird

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Напомним, государственная программа льготного кредитования жилья "єОселя" станет доступнее. Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то скоро ею смогут воспользоваться все украинцы.

Также мы писали, что в ряде стран Европейского Союза (ЕС) на рынке недвижимости есть достаточно выгодные предложения для тех, кто мечтает приобрести жилье. Некоторые квартиры соответствуют стоимости столицы Украины.