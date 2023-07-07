Цены на аренду в Киеве растут

В Киеве дорожает аренда квартир: какие цены в июле
В Киеве рынок недвижимости постепенно восстанавливается. В частности, в июле фиксируют подорожание аренды квартир.
Об этом свидетельствуют данные профильного сервиса Bird.
Как изменилась стоимость аренды
Согласно этим данным, средняя стоимость аренды столичной недвижимости по сравнению с прошлогодними ценами повысилась, однако до сих пор отстает от показателей довоенного уровня.
В частности, цены за однокомнатную квартиру таковы:
- 10,4 тыс. грн — в 2023 году;
- 8,5 тыс. грн — в 2022 году;
- 12,5 тыс. грн — в 2021 году.
Стоимость двухкомнатной квартиры:
- 16,2 тыс. грн — в 2023 году;
- 13 тыс. грн — в 2022 году;
- 21,2 тыс. грн — в 2021 году.
Цены на трехкомнатные квартиры:
- 27,7 тыс. грн — в 2023 году;
- 20 тыс. грн — в 2022 году;
- 39,5 тыс. грн — в 2021 году.
Как отмечают аналитики, столичный рынок недвижимости постепенно восстанавливается, также возвращается к сезонным волнам. Поэтому возможны положительные изменения.
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Напомним, государственная программа льготного кредитования жилья "єОселя" станет доступнее. Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то скоро ею смогут воспользоваться все украинцы.
Также мы писали, что в ряде стран Европейского Союза (ЕС) на рынке недвижимости есть достаточно выгодные предложения для тех, кто мечтает приобрести жилье. Некоторые квартиры соответствуют стоимости столицы Украины.