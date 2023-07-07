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В Киеве дорожает аренда квартир: какие цены в июле

7 июля 2023 14:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на аренду в Киеве растут
Ключи от квартиры. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Киеве рынок недвижимости постепенно восстанавливается. В частности, в июле фиксируют подорожание аренды квартир.

Об этом свидетельствуют данные профильного сервиса Bird.

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Как изменилась стоимость аренды

Согласно этим данным, средняя стоимость аренды столичной недвижимости по сравнению с прошлогодними ценами повысилась, однако до сих пор отстает от показателей довоенного уровня.

В частности, цены за однокомнатную квартиру таковы:

  • 10,4 тыс. грн — в 2023 году;
  • 8,5 тыс. грн — в 2022 году;
  • 12,5 тыс. грн — в 2021 году.
квартиры
Источник: Bird

Стоимость двухкомнатной квартиры:

  • 16,2 тыс. грн — в 2023 году;
  • 13 тыс. грн — в 2022 году;
  • 21,2 тыс. грн — в 2021 году.
квартиры
Источник: Bird

Цены на трехкомнатные квартиры:

  • 27,7 тыс. грн — в 2023 году;
  • 20 тыс. грн — в 2022 году;
  • 39,5 тыс. грн — в 2021 году.
квартира
Источник: Bird

Как отмечают аналитики, столичный рынок недвижимости постепенно восстанавливается, также возвращается к сезонным волнам. Поэтому возможны положительные изменения.

квартира
Источник: Bird

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Напомним, государственная программа льготного кредитования жилья "єОселя" станет доступнее. Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то скоро ею смогут воспользоваться все украинцы.

Также мы писали, что в ряде стран Европейского Союза (ЕС) на рынке недвижимости есть достаточно выгодные предложения для тех, кто мечтает приобрести жилье. Некоторые квартиры соответствуют стоимости столицы Украины.

 

 

 

 

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