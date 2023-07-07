Ціни на оренду в Києві зростають

Ключі від квартири. Фото: Pixabay

У Києві ринок нерухомості поступово відновлюється. Зокрема, у липні фіксують подорожчання оренди квартир.

Про це свідчать дані профільного сервісу Bird.

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Як змінилась вартість оренди

Згідно з цими даними, середня вартість оренди столичної нерухомості у Києві порівняно з минулорічними цінами підвищилась, проте досі відстає від показників довоєнного рівня.

Зокрема, ціни за однокімнатну квартиру такі:

10,4 тис. грн — 2023 року;

8,5 тис. грн — 2022 року

12,5 тис. грн — 2021 року.

Джерело: Bird

Вартість двокімнатної квартири:

16,2 тис. грн — 2023 року;

13 тис. грн — 2022 року;

21,2 тис. грн — 2021 року.

Джерело: Bird

Ціни на трикімнатні квартири:

27,7 тис. грн — 2023 року;

20 тис. грн — 2022 року;

39,5 тис. грн — 2021 року.

Джерело: Bird

Як зазначають аналітики, столичний ринок нерухомості поступово відновлюється, також він повертається до сезонних хвиль. Тому можливі позитивні зміни.

Джерело: Bird

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Нагадаємо, державна програма пільгового кредитування житла "єОселя" стане доступніша. Якщо раніше вона поширювалась тільки на певні категорії населення, то невдовзі нею зможуть скористатися всі українці.

Також ми писали, що у низці країн Європейського Союзу (ЄС) на ринку нерухомості є доволі вигідні пропозиції для тих, хто мріє придбати житло. Деякі квартири відповідають вартості в столиці України.