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У Києві дорожчає оренда квартир: які ціни у липні

7 липня 2023 14:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на оренду в Києві зростають
Ключі від квартири. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Києві ринок нерухомості поступово відновлюється. Зокрема, у липні фіксують подорожчання оренди квартир.

Про це свідчать дані профільного сервісу Bird.

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Як змінилась вартість оренди

Згідно з цими даними, середня вартість оренди столичної нерухомості у Києві порівняно з минулорічними цінами підвищилась, проте досі відстає від показників довоєнного рівня.

Зокрема, ціни за однокімнатну квартиру такі:

  • 10,4 тис. грн — 2023 року;
  • 8,5 тис. грн — 2022 року
  • 12,5 тис. грн — 2021 року.
квартири
Джерело: Bird

Вартість двокімнатної квартири:

  • 16,2 тис. грн — 2023 року;
  • 13 тис. грн — 2022 року;
  • 21,2 тис. грн — 2021 року.
квартири
Джерело: Bird

Ціни на трикімнатні квартири:

  • 27,7 тис. грн — 2023 року;
  • 20 тис. грн — 2022 року;
  • 39,5 тис. грн — 2021 року.
квартира
Джерело: Bird

Як зазначають аналітики, столичний ринок нерухомості поступово відновлюється, також він повертається до сезонних хвиль. Тому можливі позитивні зміни.

квартира
Джерело: Bird

Більше про нерухомість

Нагадаємо, державна програма пільгового кредитування житла "єОселя" стане доступніша. Якщо раніше вона поширювалась тільки на певні категорії населення, то невдовзі нею зможуть скористатися всі українці.

Також ми писали, що у низці країн Європейського Союзу (ЄС) на ринку нерухомості є доволі вигідні пропозиції для тих, хто мріє придбати житло. Деякі квартири відповідають вартості в столиці України.

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