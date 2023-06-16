Ціни на нерухомість — у яких країнах ЄС найдешевші квартири

Житлові будинки у Польщі. Фото: Freepik

У низці країн Європейського Союзу (ЄС) на ринку нерухомості є доволі вигідні пропозиції для тих, хто мріє придбати житло. Деякі квартири відповідають вартості в столиці України.

Про це інформує видання Biz.today.

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Привабливі цінові пропозиції фіксують у Болгарії, Латвії, Румунії, Хорватії та Польщі. Вартість неоднорідна і варіюється залежно від розташування та стану нерухомості.

У Латвії можна знайти найдешевші будинки та квартири з-поміж усіх країн Європи. Зокрема, в Ризі потрібно віддати близько 1,5 тис. дол. (59,85 тис. грн) за один квадратний метр. Є варіанти по 1 тис. дол. (39,9 тис. грн) за один квадратний метр і дешевше, але без ремонту. На периферії вартість нижча — є житло, де один квадрат коштує 300 доларів (11,97 тис. грн).

У Румунії ціни стартують за квартиру від 30-40 тис. євро (1,197 млн — 1,596 млн грн).

У Хорватії — від 50-60 тис. євро (1,995 млн грн — 2,394 млн грн), приватні будинки на околиці коштуватимуть від 100-150 тисяч євро (3,99 млн — 5,985 млн грн).

У Польщі подібна ситуація з Хорватією. Зокрема, ціни у Варшаві на квартири стартують від 50-60 тис. євро (1,995 млн — 2,394 млн грн), приватні будинки на околиці — від 100-150 тис. євро (3,99 млн — 5,985 млн грн). Проте вартість може змінюватися залежно від того, яка ситуації на ринку.

У Болгарії вартість на квартири у середньому починається з 30-40 тис. євро (1,197 млн грн — 1,596 млн грн), заміські будинки — від 50-60 тис. євро (1,995 млн грн — 2,394 млн грн). У туристичних регіонах — вартість вища.

Нагадаємо, у Києві та низці регіонів України у травні 2023 року підвищились ціни на вторинному ринку нерухомості. Зокрема, найдешевші однокімнатні квартири можна придбати у трьох регіонах.

Також ми писали, що уряд ухвалив низку рішень, які дозволять виділити додаткові кошти для державної програми доступного кредитування "єОселя". На пільгові кредити під 3% річних фіксують високий попит.