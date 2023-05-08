Приватизация в Украине — в Киеве продадут исторический Эрмитаж

Здание на ул. Б Хмельницкого, 26. Фото: wikipedia.org

25 мая состоится онлайн-аукцион в электронной системе "Prozorro. Продажи", где пустят "с молотка" исторический отель "Эрмитаж" в центре Киева. Цена будет стартовать с около 21 млн грн.

Такая информация содержится на портале "Prozorro. Продажи", пишет Мind.

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Что известно о лоте

Как отмечается, в составе лота — фасадный дом совокупной площадью 3165,8 кв. м, а также здание во дворе на 1963,3 кв. м.

Адрес актива — ул. Богдана Хмельницкого, 26.

Из открытых источников известно, что вышеуказанные здания были построены в 1902–1904 годах. Автором выступил архитектор Андрей Фердинанд Краусс, который, в частности, построил замок Ричарда Львиное Сердце, а также усадьбу Шампаньера.

Фасадный дом имеет пять этажей с подвалом, флигель на четыре этажа.

Частный дом по распоряжению Киевской горгосадминистрации от 15.07.1998 №1463 внесли в список памятников истории и культуры местного значения, по типологической принадлежности "архитектура, история, охранный №348".

Напомним, победители приватизационных аукционов государственных объектов должны заплатить многомиллионные долги. Речь идет о задолженности, которая образовалась у предприятий перед бюджетом и работниками.

Ранее Верховная Рада упростила приватизацию ряда государственных предприятий, имеющих многомиллионные налоговые долги. Такие объекты можно будет приобрести без согласия налоговых органов при уплате долга.