Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Переможці конкурсів з приватизації держоб'єктів мусять сплатити 560 млн грн боргів, — ФДМУ arrow

Переможці конкурсів з приватизації держоб'єктів мусять сплатити 560 млн грн боргів, — ФДМУ

5 квітня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Приватизація в Україні — на плечі нових власників підприємств ляжуть мільйонні борги
Йдеться про борги перед бюджетом та працівниками
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Переможці приватизаційних аукціонів державних об'єктів мусять заплатити багатомільйонні борги. Йдеться про заборгованість, яка утворилась у підприємств перед бюджетом та працівниками.

Про це повідомляє Фонд державного майна України (ФДМУ).

Читайте також:

Борги державних активів

Як зазначають у Фонді, після відновлення приватизації у вересні 2022 року нові власники держактивів мають заплатити 560,49 млн гривень боргів.

У ФДМУ пояснюють, що переможці конкурсів мають сплачувати до бюджету не тільки суму за об'єкти, а й виконувати інші умови, зокрема зобов'язання виплатити упродовж пів року борги придбаних підприємств.

"‎Люди — наш головний пріоритет. Виплата боргів із зарплати — важливий крок для забезпечення захисту прав працівників та їх благополуччя. ФДМУ буде і надалі приділяти велику увагу питанням скорочення боргів із зарплати. Від цього залежить не лише соціальний захист працівників, а й розвиток економіки країни в цілому", — розповіло керівництво Фонду держмайна.

Також у ФДМУ розповіли, що за останні пів року 12 підприємств, якими управляє Фонд, повністю погасив заборгованість із зарплатні перед 6 157 працівниками на суму 62,7 млн гривень. Ще 26 держпідприємств скоротили борг на 66 млн гривень.

Більше про приватизацію

Нагадаємо, Фонд державного майна готується виставити на торги Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат. Завод до конфіскації належав одному з російських бізнесменів.

Також ми писали, що з початку 2023 року від приватизації державних об'єктів у казну надійшло 667 мільйонів гривень. Тоді як продали майна на понад один мільярд гривень.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB