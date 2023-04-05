Приватизація в Україні — на плечі нових власників підприємств ляжуть мільйонні борги

Переможці конкурсів з приватизації держоб'єктів мусять сплатити 560 млн грн боргів, — ФДМУ
Переможці приватизаційних аукціонів державних об'єктів мусять заплатити багатомільйонні борги. Йдеться про заборгованість, яка утворилась у підприємств перед бюджетом та працівниками.
Про це повідомляє Фонд державного майна України (ФДМУ).
Борги державних активів
Як зазначають у Фонді, після відновлення приватизації у вересні 2022 року нові власники держактивів мають заплатити 560,49 млн гривень боргів.
У ФДМУ пояснюють, що переможці конкурсів мають сплачувати до бюджету не тільки суму за об'єкти, а й виконувати інші умови, зокрема зобов'язання виплатити упродовж пів року борги придбаних підприємств.
"Люди — наш головний пріоритет. Виплата боргів із зарплати — важливий крок для забезпечення захисту прав працівників та їх благополуччя. ФДМУ буде і надалі приділяти велику увагу питанням скорочення боргів із зарплати. Від цього залежить не лише соціальний захист працівників, а й розвиток економіки країни в цілому", — розповіло керівництво Фонду держмайна.
Також у ФДМУ розповіли, що за останні пів року 12 підприємств, якими управляє Фонд, повністю погасив заборгованість із зарплатні перед 6 157 працівниками на суму 62,7 млн гривень. Ще 26 держпідприємств скоротили борг на 66 млн гривень.
Більше про приватизацію
Нагадаємо, Фонд державного майна готується виставити на торги Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат. Завод до конфіскації належав одному з російських бізнесменів.
Також ми писали, що з початку 2023 року від приватизації державних об'єктів у казну надійшло 667 мільйонів гривень. Тоді як продали майна на понад один мільярд гривень.