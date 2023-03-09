Приватизація в Україні — скільки держмайна продали з початку року

Найбільше отримали від продажу Усть-Дунайського морського порту

В Україні з початку року розпродаж державного майна приніс бюджету перший мільярд гривень. Найбільше отримали від продажу Усть-Дунайського морського порту.

Про це розповів голова Податкового комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Результати приватизації

"Перший мільярд гривень зароблено від приватизації у цьому році. На це знадобилося трохи більше двох місяців", — написав він.

За його даними, провели 81 приватизаційний аукціон, за результатами яких покупці мають сплатити за виставлені на них об’єкти держвласності 1,038 мільярда гривень.

Гетманцев зауважив, що конкурси вирізнялися високою змагальністю. Охочих придбати державне майно було 468, а загальна стартова вартість об’єктів приватизації підвищилась під час торгів майже у шість разів.

Найвигідніші продажі

Найбільші надходження поточного року були від продажу:

Усть-Дунайського порту — 201 млн грн;

готелю "Власта" у Львові — 115 млн грн;

Сторонибабського спиртзаводу — 142 млн грн;

Жовтневого спиртзаводу — 85 млн грн.

"Вихід держави з нестратегічних активів та пошук для них ефективного власника, здатного поліпшити діяльність підприємств, створити нові робочі місця, підвищити конкурентоспроможність продукції та послуг — одне з ключових завдань, визначених Планом відновлення України", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, морський "Білгород-Дністровський порт" виставлять на повторні торги за удвічі зниженою ціною. Під час першого аукціону не знайшлося покупців.

Раніше Верховна Рада спростила приватизацію низки державних підприємств, які мають багатомільйонні податкові борги. Такі об'єкти можна буде придбати без згоди податкових органів за умови сплати боргу.