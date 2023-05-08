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У Києві пустять "з молотка" історичний об'єкт

8 травня 2023 14:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Приватизація в Україні — у Києві продадуть історичний Ермітаж
Будівля по вул. Б Хмельницького, 26. Фото: wikipedia.org
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

25 травня відбудеться онлайн-аукціон в електронній системі "Prozorro. Продажі", де пустять "з молотка" історичний готель "Ермітаж" у центрі Києві. Ціна стартуватиме з близько 21 млн грн.

Така інформація міститься на порталі "Prozorro. Продажі", пише Мind.

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Що відомо про лот

Як зазначається, у складі лота — фасадний будинок сукупною площею 3165,8 кв. м, а також будівля у дворі на 1963,3 кв. м.

Адреса активу — вул. Богдана Хмельницького, 26.

З відкритих джерел відомо, що вищевказані будівлі спорудили у 1902–1904 роках. Автором виступив архітектор Андрій Фердінанд Краусс, який, зокрема, збудував замок Річарда Левове Серце, а  також садибу Шампаньєра.

Фасадний будинок має п’ять поверхів із підвалом, флігель на чотири поверхи.

Садибу за розпорядженням Київської міськдержадміністрації від 15.07.1998 №1463 внесли до списку пам’яток історії та культури місцевого значення, за типологічною належністю "архітектура, історія, охоронний №348".

Нагадаємо, переможці приватизаційних аукціонів державних об'єктів мусять заплатити багатомільйонні борги. Йдеться про заборгованість, яка утворилась у підприємств перед бюджетом та працівниками.

Раніше Верховна Рада спростила приватизацію низки державних підприємств, які мають багатомільйонні податкові борги. Такі об'єкти можна буде придбати без згоди податкових органів за умови сплати боргу.

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