В странах ЕС не хватает средств для помощи украинцам, — Вloomberg

Украинские беженцы за границей. Фото: yavp.pl

В странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.

Об этом говорится в статье агентства Вloomberg.

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Действия правительств стран

Как отмечает агентство, опосредованные расходы государств-членов ЕС в результате оказались больше, чем планировалось: от наращивания расходов на оборону и отправки вооружения в Киев до субсидирования жилищно-коммунальных платежей из-за резкого роста цен на энергоносители.

Львиная доля средств пошла на поддержку наибольшего кризиса беженцев в странах Европы со Второй мировой войны. На второй год войны давление на государственные бюджеты стало ощутимее, поэтому страны начали массово сворачивать широкие возможности поддержки для беженцев из Украины. В частности, стараются не просто содержать, а привлечь к работе.

Румыния

В Румынии власти прекратили выплаты за жилье беженцам четыре месяца назад, ссылаясь на финансовый кризис после того, как на это ушло 500 млн евро. Теперь средства предоставляют адресно в руки, а не арендодателям, и не всем.

"Румыния уже потратила сотни миллионов евро на помощь беженцам с первого дня войны, и мы будем продолжать это делать, но у нас ограниченный бюджет, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить поддержку всех граждан, румын и иностранцев", — отметили в правительстве.

Польша

Польша, зарегистрировавшая почти 1,6 миллиона беженцев на своих границах, тоже постепенно отказалась от предоставления широких возможностей для украинцев. В частности, отменила жилищную субсидию в размере 40 злотых (10 долларов) на человека в день для трудоспособных граждан. Таким образом, побуждая их искать работу. Сохранили только ежемесячную субсидию в 500 злотых на ребенка, бесплатное обучение, медицинское обслуживание, а транспорт больше не бесплатный.

Чехия

Правительство Чехии выплатило около 1,1 млрд долларов за полмиллиона украинцев, принимаемых страной. Там также собираются перейти от оплаты арендодателям к оплате проживания самим гражданам. Планируется уменьшить эту сумму в конце года для тех, кто может работать. В общей сложности Чехия потратила около 1,59 млрд долларов на помощь украинским беженцам.

Словакия

В Словакии в конце мая истекает срок действия субсидий на жилье в размере 24 евро в день для взрослых и 12 евро на ребенка. В Министерстве финансов заявили, что финансовый резерв для Украины не сможет обеспечить возмещение этих расходов до конца года.

По данным Вloomberg, в целом количество украинцев, получивших в феврале этого года статус временной защиты, уменьшилось у 19 из 26 государств-членов ЕС.

Напомним, в Румынии из более 3,5 млн украинцев, прибывших после 24 февраля прошлого года, временно поселились около 100 тысяч человек. На начало апреля работу в этой стране нашли 6 тысяч граждан, свидетельствуют официальные данные.

Также мы писали, что украинцев за границей ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.