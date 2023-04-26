Цены в Украине — в магазинах стремительно растет стоимость белокочанной капусты

Украинский продуктовый магазин. Фото: УНИАН

В украинских магазинах продолжают дорожать овощи. В частности, за последнюю неделю стремительно выросла стоимость белокочанной капусты.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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Как изменились цены

По словам экспертов, производители начали предлагать белокочанную капусту прошлогоднего урожая к продаже по цене 20-25 грн/кг. Это в среднем на 29% дороже, чем было зафиксировано неделей ранее.

Аналитики объясняют столь стремительное удорожание существенным сокращением предложения капусты на рынке. Сейчас запасы этого овоща в украинских хозяйствах изрядно истощены.

"Также росту цен способствует повышенный спрос на капусту со стороны местных оптовых компаний и розничных сетей. При этом из-за неблагоприятных погодных условий нередко возникают сложности с логистикой, а это также оказывает поддержку ценовому росту", — отмечают специалисты.

Примечательно, что нынешние цены на капусту в Украине в среднем на 40% превышают прошлогодние.

Сами участники рынка не исключают того, что тенденция удорожания белокочанной капусты сохранится в связи с дальнейшим дефицитом, добавили аналитики.

Подорожание овощей

По данным Государственной службы статистики, в Украине в марте 2023 года зафиксирован рекордный рост стоимости ряда овощей. Такой ценовой тренд на удорожание продолжается с начала года.

Как отмечают в Госстате, цены в марте по сравнению с февралем выросли так:

капуста — на 60,2%, до 22,2 грн/кг;

морковь — на 37,5%, до 39,6 грн/кг;

лук — на 23,2%, до 52,1 грн/кг.

Также в ведомстве отметили, что повысились в стоимости и другие продукты. В частности, яблоки подорожали на 12,1% до 18,5 грн/кг.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.