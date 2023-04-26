Ціни в Україні — у магазинах стрімко зростає вартість білокачанної капусти

У магазинах стрімко зростає вартість білокачанної капусти: що кажуть експерти
В українських магазинах продовжують дорожчати овочі. Зокрема, за останній тиждень стрімко зросла вартість білокачанної капусти.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Як змінилися ціни
За словами експертів, виробники почали пропонувати білокачанну капусту минулорічного врожаю до продажу за ціною 20-25 грн/кг. Це в середньому на 29% дорожче, ніж було зафіксовано тижнем раніше.
Аналітики пояснюють настільки стрімке подорожчання суттєвим скороченням пропозиції капусти на ринку. Зараз запаси цього овоча в українських господарствах неабияк виснажені.
"Також зростанню цін сприяє підвищений попит на капусту з боку місцевих оптових компаній і роздрібних мереж. При цьому, через несприятливі погодні умови, нерідко виникають складнощі з логістикою, а це також надає підтримку ціновому зростанню", — зазначають фахівці.
Примітно також, що нинішні ціни на капусту в Україні у середньому на 40% перевищують минулорічні.
Самі учасники ринку не виключають того, що тенденція подорожчання білокачанної капусти збережеться у зв'язку з подальшим дефіцитом, додали аналітики.
Подорожчання овочів
За даними Державної служби статистики, в Україні у березні 2023 року зафіксували рекордне зростання вартості низки овочів. Такий ціновий тренд на подорожчання триває з початку року.
Як зазначають у Держстаті, ціни у березні порівняно з лютим зросли так:
- капуста — на 60,2%, до 22,2 грн/кг;
- морква — на 37,5%, до 39,6 грн/кг;
- цибуля — на 23,2%, до 52,1 грн/кг.
Також у відомстві зауважили, що підвищились у вартості й інші продукти. Зокрема, яблука подорожчали на 12,1%, до 18,5 грн/кг.
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.