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У магазинах стрімко зростає вартість білокачанної капусти: що кажуть експерти

26 квітня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у магазинах стрімко зростає вартість білокачанної капусти
Український продуктовий магазин. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських магазинах продовжують дорожчати овочі. Зокрема, за останній тиждень стрімко зросла вартість білокачанної капусти.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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Як змінилися ціни

За словами експертів, виробники почали пропонувати білокачанну капусту минулорічного врожаю до продажу за ціною 20-25 грн/кг. Це в середньому на 29% дорожче, ніж було зафіксовано тижнем раніше.

Аналітики пояснюють настільки стрімке подорожчання суттєвим скороченням пропозиції капусти на ринку. Зараз запаси цього овоча в українських господарствах неабияк виснажені.

"Також зростанню цін сприяє підвищений попит на капусту з боку місцевих оптових компаній і роздрібних мереж. При цьому, через несприятливі погодні умови, нерідко виникають складнощі з логістикою, а це також надає підтримку ціновому зростанню", — зазначають фахівці.

Примітно також, що нинішні ціни на капусту в Україні у середньому на 40% перевищують минулорічні.

Самі учасники ринку не виключають того, що тенденція подорожчання білокачанної капусти збережеться у зв'язку з подальшим дефіцитом, додали аналітики.

Подорожчання овочів

За даними Державної служби статистики, в Україні у березні 2023 року зафіксували рекордне зростання вартості низки овочів. Такий ціновий тренд на подорожчання триває з початку року.

Як зазначають у Держстаті, ціни у березні порівняно з лютим зросли так:

  • капуста — на 60,2%, до 22,2 грн/кг;
  • морква — на 37,5%, до 39,6 грн/кг;
  • цибуля — на 23,2%, до 52,1 грн/кг.

Також у відомстві зауважили, що підвищились у вартості й інші продукти. Зокрема, яблука подорожчали на 12,1%, до 18,5 грн/кг.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

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