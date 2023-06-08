Цены на газ падают – в Минэкономики озвучили фактическую стоимость

Работник Нафтогаза Украины. Фото: google.com

В Украине на протяжении восьми месяцев снижается стоимость природного газа. В мае текущего года "голубое топливо" подешевело на 22,4%.

Об этом передает Министерство экономики Украины.

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Средняя цена газа

Как отмечают в ведомстве, в прошлом месяце газ стоил 11,163 тысячи гривен за одну тысячу кубических метров без НДС.

Средняя стоимость газа рассчитывается по формуле согласно требованиям Налогового кодекса относительно рентной платы за пользование недрами.

По данным министерства, средняя цена опустилась до минимума с начала расчета соответствующего показателя в марте прошлого года. Стоимость упала фактически втрое за год. В мае газ стоил 31,17 тыс. гривен за одну тысячу кубов без НДС.

"Вычислена фактическая цена реализации для газа природного, добытого в Украине с 1 августа 2022 года, добываемого плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа, которая на май 2023 года составляет 11 163,77 грн за 1 тыс. м3", — говорится в сообщении.

Стоимость газа для населения

В Нафтогазе ранее озвучили стоимость "голубого топлива" для населения на год. В компании не намерены нарушать мораторий, установленный во время военного положения в стране. Для бытовых клиентов стоимость останется неизменной — 7,96 грн за кубометр до 1 мая 2024 года включительно.

Ранее в Нафтогазе рассказали о планах на 2023 год. Намерены прекратить закупки газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка хотят исключительно за счет увеличения внутренней добычи.

Так, в текущем году планируют нарастить добычу "голубого топлива" на 8%, частные компании — на 16%, но в условиях запрета экспорта. Увеличить объем добычи отечественного газа хотели на 1 млрд куб. м.

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Напомним, российские массированные ракетные удары повредили более трехсот объектов по добыче "голубого топлива". По предварительным оценкам, потеряны газодобывающие мощности на примерно 700 млн долларов.

Также мы писали, что Нафтогаз в рамках озвученных планов обойтись без импортного природного газа во время отопительного сезона 2023/24 запустил новую мощную скважину на востоке страны. В этом году там намерены пробурить еще пять новых.