Відмова від імпорту газу — Нафтогаз розширює видобуток

Ділянка видобутку українських енергоресурсів. Фото: google.com

НАК "Нафтогаз України" у рамках озвучених планів обійтися без імпортного природного газу під час опалювального сезону 2023/24 — запустив нову потужну свердловину на сході країни. Цьогоріч там мають намір пробурити ще п'ять нових.

Про це поінформували у пресцентрі групи "Нафтогаз".

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Як зазначають у пресцентрі Нафтогазу, Укргазвидобування завершило буріння та запуск в експлуатацію свердловини, здатної забезпечувати щодня 230 тисяч кубічних метрів "блакитного палива".

За словами очільника НАК Олексія Чернишова, свердловина розташовна на родовищі, відкритому близько 45 років тому. Його довго вважали неперспективним. Проте фахівці Укргазвидобування довели протилежне, виявивши додаткові запаси природного газу в надрах.

"Команда розробників Укргазвидобування, застосувавши оновлені підходи до інтерпретації даних, виявила додаткові запаси газу в надрах. Я дуже вдячний всім фахівцям, що долучились до цієї роботи", — наголосив Чернишов.

Майбутня зима без імпорту

Раніше у Нафтогазі розповіли про плани у 2023 році припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку мають намір виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

Так, цього року Нафтогаз планує наростити видобуток "блакитного палива" на 8%, приватні компанії — на 16%, але в умовах заборони експорту. Збільшити обсяг видобутку вітчизняного газу хотіли на 1 млрд куб. м.

Зокрема, найбільша українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яка з осені минулого року перейшла у власність держави, та Укргазвидобування вивчають можливості спільного видобутку нафти та газу. Розглядають низку ліцензійних ділянок, де власником дозволів на видобуток є одна компанія, а свердловини належать іншій.

Щодо вартості "блакитного палива" для населення на рік, то в компанії не мають наміру порушувати мораторій, встановлений на час воєнного стану в країні. Для побутових клієнтів вартість залишиться незмінною — 7,96 грн за кубометр до 1 травня 2024 року включно.

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Нагадаємо, російські масовані ракетні удари пошкодили понад триста об’єктів з видобутку "блакитного палива". За попередніми оцінками, втрачено газовидобувних потужностей на приблизно 700 млн доларів.

Також ми писали, що українців попередили про те, що платити за розподіл природного газу потрібно по-новому. Це пов'язано з переходом місцевих облгазів в управління НАК "Нафтогаз України".