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В Минэнерго рассказали, когда и при каких условиях в Украине закончится запас топлива

16 мая 2023 15:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Минэнерго рассказали, когда и при каких условиях в Украине закончится запас топлива
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник. Фото: Минэнерго
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них Украина сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней путем собственной добычи и запасов. В связи с этим в Украине планируют создать минимальные запасы нефтепродуктов.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

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В парламентском Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг состоялся круглый стол "Законодательные предложения по формированию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине".

Колесник отметил, что создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов это еще один ответ на вызов, который поставила перед страной война.

"Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней путем собственной добычи и имеющихся запасов. Этого критически мало, учитывая всю коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риск очередного попытки лишить нас топлива", — сказал замминистра энергетики Украины.

По его словам, создание запасов нефтепродуктов — важный элемент энергетической независимости страны, ведь предполагает формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в объеме до 90 дней чистого среднесуточного импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Напомним, недавно в Национальном банке Украины (НБУ) был сделан прогноз мировой стоимости нефти и природного газа. Ожидается, что энергоресурсы подешевеют к 2025 году.

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