Ціни на нафту коливаються — до чого готуватися ринку пального

Заправка авто на автомобільній заправній станції. Unplush

На українському паливному ринку цього тижня (8-14 травня) очікується зниження вартості бензину та дизпалива на автомобільних заправних станціях. Здебільшого це зумовлено падінням цін на нафту, що спостерігалося минулого тижня.

Такий прогноз озвучив засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін.

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"Ми чекаємо, що на цьому тижні цей тренд падіння цін пошириться і на АЗС. В операторів АЗС зараз досить велика маржа і вони будуть знижувати ціни, хто на стеллі, а хто маркетинговими ходами. Так, мережа АЗС Amic нещодавно оголосила про знижку вихідного дня в 3 грн/л", — розповів експерт.

При цьому рівень споживання палива дещо підвищився порівняно з квітнем. Ключовою причиною стали будівельні роботи та активізація зерновозів перед закінченням "зернової угоди". Так, за його словами, у перевізників починають виникати проблеми на західних прикордонних переходах.

"Поляки не пропускають зерновози та почали потроху вимагати повернення дозволів на перетин кордонів", — зазначив Льоушкін.

Проте, попри активізацію попиту та новини про підвищення акцизів та ПДВ, підвищення вартості пального поки чекати не варто.

Минулого тижня світові ціни на нафту різко впали — навіть на тлі рішення про скорочення видобутку країнами ОПЕК+. Зокрема, вартість "чорного золота" марки Brent опустилась до 75,3 долара за барель.

Скільки зараз коштує бензин на популярних автозаправних станціях України:

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Нагадаємо, за прогнозом НБУ, в Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься до липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. Він вважає, що рішення про його зниження на початку війни було помилковим.