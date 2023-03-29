Зарплаты медиков — какая сейчас оплата труда и кто получает больше всего

В Минфине обнародовали зарплаты медиков: кто получает 26 тыс. грн
В Украине в 2022 году на сферу здравоохранения направили 215,3 млрд грн. За счет международного пособия профинансировали повышенные заработные платы медикам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Детали финансирования
Как отмечают в Минфине, в прошлом году важным направлением была реализация программы медицинских гарантий. На нее направили 146,3 млрд грн:
- 143,9 млрд грн — на оплату медуслуг по программе медицинских гарантий;
- 2,4 млрд грн — на возмещение стоимости лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических болезней дыхательных путей, расстройств психики и поведения.
На лекарственные средства с полным или частичным возмещением их стоимости получили около 3,8 млн украинцев.
Заработная плата медиков
В пресс-службе отметили, что благодаря привлечению международной финансовой помощи удалось обеспечить стабильное финансирование программы медгарантий и своевременную выплату зарплаты более 500 тыс. работникам медучреждений.
В 2022 году средняя зарплата составила 14,3 тыс. грн. Это на 21% больше, чем было до войны, в 2021 году, а также в 1,5 раза больше по сравнению с 2020-м.
Больше всего повысились размеры заработных плат:
- у врачей — 21 тыс. грн. Это на 36% больше против 2021-го и в 1,7 раза больше 2020-го;
- у среднего медперсонала — около 15 тыс. грн. Сумма на 25% больше 2021-го и в 1,5 раза — против 2020-го.
Самая высокая средняя зарплата работников в заведениях экстренной медицинской помощи — 17,8 тыс. грн. Среди них зарплаты такие:
- врачи — около 26 тыс. грн;
- средний медперсонал — 20 тыс. грн.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине на начало марта насчитывается 150 тысяч официально зарегистрированных безработных. Количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны.
Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тыс. грн. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.