Зарплаты медиков — какая сейчас оплата труда и кто получает больше всего

Профинансировали повышенные заработные платы медикам за счет международной помощи

В Украине в 2022 году на сферу здравоохранения направили 215,3 млрд грн. За счет международного пособия профинансировали повышенные заработные платы медикам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Детали финансирования

Как отмечают в Минфине, в прошлом году важным направлением была реализация программы медицинских гарантий. На нее направили 146,3 млрд грн:

143,9 млрд грн — на оплату медуслуг по программе медицинских гарантий;

2,4 млрд грн — на возмещение стоимости лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических болезней дыхательных путей, расстройств психики и поведения.

На лекарственные средства с полным или частичным возмещением их стоимости получили около 3,8 млн украинцев.

Заработная плата медиков

В пресс-службе отметили, что благодаря привлечению международной финансовой помощи удалось обеспечить стабильное финансирование программы медгарантий и своевременную выплату зарплаты более 500 тыс. работникам медучреждений.

В 2022 году средняя зарплата составила 14,3 тыс. грн. Это на 21% больше, чем было до войны, в 2021 году, а также в 1,5 раза больше по сравнению с 2020-м.

Больше всего повысились размеры заработных плат:

у врачей — 21 тыс. грн. Это на 36% больше против 2021-го и в 1,7 раза больше 2020-го;

у среднего медперсонала — около 15 тыс. грн. Сумма на 25% больше 2021-го и в 1,5 раза — против 2020-го.

Самая высокая средняя зарплата работников в заведениях экстренной медицинской помощи — 17,8 тыс. грн. Среди них зарплаты такие:

врачи — около 26 тыс. грн;

средний медперсонал — 20 тыс. грн.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине на начало марта насчитывается 150 тысяч официально зарегистрированных безработных. Количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тыс. грн. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.