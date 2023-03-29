Зарплати медиків — яка зараз оплата праці та хто отримує найбільше

Профінансували підвищені заробітні плати медикам за рахунок міжнародної допомоги

В Україні у 2022 році на сферу охорону здоров’я спрямували 215,3 млрд грн. За рахунок міжнародної допомоги профінансували підвищені заробітні плати медикам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Деталі фінансування

Як зазначають у Мінфіні, минулого року важливим напрямом була реалізація програми медичних гарантій. На неї спрямували 146,3 млрд грн:

143,9 млрд грн — на оплату медпослуг за програмою медичних гарантій;

2,4 млрд грн — на відшкодування вартості ліків для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, розладів психіки та поведінки.

На лікарські засоби з повним чи частковим відшкодуванням їх вартості отримали близько 3,8 млн українців.

Заробітні плати медиків

У пресслужбі зауважили, що завдяки залученню міжнародної фінансової допомоги вдалося забезпечити стабільне фінансування програми медгарантій та своєчасну виплату зарплати понад 500 тис. працівникам медзакладів.

У 2022-му середня зарплатня становила 14,3 тис. грн. Це на 21% більше, ніж було до війни, у 2021 році, а також у 1,5 разу — порівняно з 2020-м.

Найбільше підвищилися розміри заробітних плат:

у лікарів — 21 тис. грн. Це на 36% більше проти 2021-го та у 1,7 разу більше за 2020-й;

у середнього медперсоналу — близько 15 тис. грн. Сума на 25% більша за 2021-й та у 1,5 разу — за 2020-й.

Найвища середня зарплата працівників у закладах екстреної медичної допомоги — 17,8 тис. грн. Серед них зарплати такі:

лікарі — близько 26 тис. грн;

середній медперсонал — 20 тис. грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні на початок березня налічується 150 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватися із червня минулого на тлі війни.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тис. грн. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.