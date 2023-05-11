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В Минреинтеграции уточнили детали получения пенсий за границей

11 мая 2023 11:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии за рубежом — в Минреинтеграции уточнили детали получения выплат
Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что пенсионеры могут получать свои законные выплаты даже за границей. Сделать это можно по упрощенной процедуре.

Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

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Как получить пенсию за границей

Как отмечают в ведомстве, правительство упростило механизм выплаты украинских пенсий и денежных пособий для граждан, выехавших на временное проживание за границу.

Теперь украинцы могут подавать заявления о выплатах и изменениях способа выплаты пенсии или денежной помощи дистанционно. Кроме того, есть возможность возобновить без специального приезда в Украину пенсии, выплаты которой были прекращены в период военного положения. Для этого можно послать соответствующее заявление по почте.

Согласно правительственному постановлению №328, предусматривается возможность получения пенсионных выплат международными переводами через АО "Укрпочта", однако исключительно при наличии технической возможности. Особенно это касается пенсионеров, у которых нет текущих счетов в украинских финучреждениях.

Заявления о выплатах пенсий или денежной помощи будут принимать органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или органы соцзащиты населения через учреждения уполномоченного банка, в частности в электронном формате с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), базирующейся на сертификате электронной подписи, получателе уполномоченного работника финучреждения.

В Минреинтеграции опубликовали законодательные изменения и инструкции по удаленному открытию счета в инфографике.

пенсии

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, в каких случаях назначают гражданам выплаты в 7,8 тыс. грн. в 2023 году. Рассчитывать на такую сумму могут нетрудоспособные члены семьи погибшего, которых он содержал.

Также мы писали, что на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 млрд. гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации.

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