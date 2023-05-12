Помощь на детей — в Минсоцполитики анонсировали выплаты в 14 тыс. грн

Дети школьного возраста. Фото: amp.donpatriot

В Министерстве социальной политики Украины анонсировали выплаты некоторым гражданам с 1 июня 2023 года. Речь идет о средствах на оздоровление для семей с детьми.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

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Кто получит средства с 1 июня

Как отмечают в Минсоцполитики, получат дополнительные государственные выплаты граждане, зарегистрированные на деоккупированных или до сих пор оккупированных территориях, где продолжаются боевые действия, проживают на границе с Россией, а также малообеспеченные многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов, получивших статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). —

Размер выплаты на оздоровление и отдых детей вышеупомянутых категорий составит 14,16 тыс. грн. Средства можно получить через приложение "Дія". Деньги можно использовать исключительно для приобретения путевки в лагеря во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой или Тернопольской областях.

В ведомстве добавляют, что право на оздоровление в рамках госпрограммы будут иметь дети 7-18 лет. В этом году планируют оздоровить около 25 тыс. детей за государственные средства.

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Напомним, в Министерстве финансов отчитались, сколько средств ушло с начала 2023 года на социальные выплаты. В частности, за последний месяц сумма уменьшилась на 2 млрд гривен.

Также мы писали, что ранее украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.