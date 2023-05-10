Допомога українцям — соцвиплати отримають не всі

В Україні посилили вимоги до отримання соцдопомоги
Український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян.
Про це інформують фахівці порталу "Юридичний порадник для ВПО".
Хто не отримає соцдопомогу
За словами юристів, йдеться про урядову постанову №340, яка розширила список підстав, через які певні види соцдопомог не призначатимуться. Держдопомогу у деяких випадках не призначать:
- одиноким матерям;
- малозабезпеченим сім'ям.
Ці дві категорії не матимуть права на соціальні виплати, якщо:
1) Хтось зі складу їхньої родини протягом 12 місяців перед датою звернення за призначенням соцдопомоги витратив суму, що перевищувала 50 тис. грн. Йдеться про купівлю:
- земельних ділянок;
- квартир (будинку);
- різного нерухомого майна;
- транспорту;
- цінних паперів;
- різних фінансових інструментів;
- віртуальних активів;
- будматеріалів;
- різних товарів довгострокового вжитку (виняток становить житло, яке було отримане чи придбане за рахунок державних коштів чи місцевого бюджету. Ще соцдопомогу не призначать у разі купівлі нерухомості протягом пів року після продажу іншої квартири чи будинку, за умови, що це — єдине житло);
- були оплачені будь-які роботи чи послуги (виняток — медичні, освітні та послуги ЖКГ згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами комунального обслуговування);
- була придбана безготівкова чи готівкова іноземна валюта, банківські метали (виняток становить валюта, яку отримали від благодій чи освітніх послуг);
- був здійснений платіж, що випливає з правочинів, за якими передбачається набуття майнових прав на нерухомість чи транспорт (виняток становлять об’єкти спадщини чи дарування);
- сума була внесена до статутного капіталу товариства, підприємства, організації;
- було сплачено кошти як благодійну діяльність;
- надано поворотну/безповоротну фіндопомогу чи позику.
2) Хтось зі складу сім'ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, має на депозитному банківському рахунку кошти, що перевищують суму у 100 тис. грн, чи держоблігації на таку ж суму.
Більше про допомогу
Нагадаємо, деяким українцям надали право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.
Раніше ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.