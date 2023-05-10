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В Україні посилили вимоги до отримання соцдопомоги

10 травня 2023 07:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — соцвиплати отримають не всі
Українська національна валюта. Фото: mil.co.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян.

Про це інформують фахівці порталу "Юридичний порадник для ВПО".

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Хто не отримає соцдопомогу

За словами юристів, йдеться про урядову постанову №340, яка розширила список підстав, через які певні види соцдопомог не призначатимуться. Держдопомогу у деяких випадках не призначать:

  • одиноким матерям;
  • малозабезпеченим сім'ям.

Ці дві категорії не матимуть права на соціальні виплати, якщо:

1) Хтось зі складу їхньої родини протягом 12 місяців перед датою звернення за призначенням соцдопомоги витратив суму, що перевищувала 50 тис. грн. Йдеться про купівлю:

  • земельних ділянок;
  • квартир (будинку);
  • різного нерухомого майна;
  • транспорту;
  • цінних паперів;
  • різних фінансових інструментів;
  • віртуальних активів;
  • будматеріалів;
  • різних товарів довгострокового вжитку (виняток становить житло, яке було отримане чи придбане за рахунок державних коштів чи місцевого бюджету. Ще соцдопомогу не призначать у разі купівлі нерухомості протягом пів року після продажу іншої квартири чи будинку, за умови, що це — єдине житло);
  • були оплачені будь-які роботи чи послуги (виняток — медичні, освітні та послуги ЖКГ згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами комунального обслуговування);
  • була придбана безготівкова чи готівкова іноземна валюта, банківські метали (виняток становить валюта, яку отримали від благодій чи освітніх послуг);
  • був здійснений платіж, що випливає з правочинів, за якими передбачається набуття майнових прав на нерухомість чи транспорт (виняток становлять об’єкти спадщини чи дарування);
  • сума була внесена до статутного капіталу товариства, підприємства, організації;
  • було сплачено кошти як благодійну діяльність;
  • надано поворотну/безповоротну фіндопомогу чи позику.

2) Хтось зі складу сім'ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, має на депозитному банківському рахунку кошти, що перевищують суму у 100 тис. грн, чи держоблігації на таку ж суму.

Більше про допомогу

Нагадаємо, деяким українцям надали право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.

Раніше ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.

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