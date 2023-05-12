Допомога на дітей — у Мінсоцполітики анонсували виплати у 14 тис. грн

Діти шкільного віку. Фото: amp.donpatriot

У Міністерстві соціальної політики України анонсували виплати деяким громадянам з 1 червня 2023 року. Йдеться про кошти на оздоровлення для родин з дітьми.

Про це поінформували у пресслужбі відомства.

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Як зазначають у Мінсоцполітики, матимуть змогу отримати додаткові державні виплати громадяни, зареєстровані на деокупованих чи досі окупованих територіях, де тривають бойові дії, проживають на кордоні з Росією, а також малозабезпечені багатодітні родини та сім'ї, які мають дітей-інвалідів, що отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Розмір виплати на оздоровлення та відпочинок дітей вищезгаданих категорій становитиме 14,16 тис. грн. Кошти можна отримати через застосунок "Дія". Гроші можна використати виключно на придбання путівки у табори у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій чи Тернопільській областях.

У відомстві додають, що право на оздоровлення у рамках держпрограми матимуть діти віком 7-18 років. Цьогоріч планують оздоровити близько 25 тис. дітей за державний кошт.

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Нагадаємо, у Міністерстві фінансів відзвітували, скільки коштів пішло з початку 2023 року на соціальні виплати. Зокрема, за останній місяць сума зменшилась на 2 млрд гривень.

Також ми писали, що раніше український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян.