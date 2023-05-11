Соцдопомога українцям — у квітні виплатили меншу суму грошей

Українські внутрішні переселенці з дітьми. Фото: УНІАН

У Міністерстві фінансів відзвітували, скільки коштів пішло з початку 2023 року на соціальні виплати. Зокрема, за останній місяць сума зменшилась на 2 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба Мінфіну.

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Як повідомляють у відомстві, у січні ‒ квітні поточного року із державної казни на соціальні виплати спрямували 155,9 млрд гривень, зокрема у квітні — 38,7 млрд гривень. У березні на ці цілі використали 40,7 млрд гривень.

Зокрема, ця сума пішла на покриття таких видатків:

на виплату пенсій, надбавок та підвищень до них, у рамках пенсійних програм, на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України (ПФУ) — 90,6 млрд гривень, із них у квітні — 22,7 млрд;

на соціальний захист громадян у складних життєвих обставинах — 33,1 млрд гривень, із них у квітні 7,4 млрд;

на підтримку малозабезпечених родин та надання пільг, житлових субсидій — 23,7 млрд гривень, із них у квітні 6,5 млрд;

соціальний захист дітей та сім’ї — 8 млрд гривень, із них у квітні 2 млрд;

соціальний захист осіб з інвалідністю — 0,5 млрд гривень, із них у квітні 0,2 млрд.

"Мінфін активно бере участь у розробленні заходів, спрямованих на підвищення якості життя соціально-незахищених верств населення. Водночас ми вдячні усім нашим партнерам за надання донорських коштів, що посилюють спроможність державного бюджету в частині забезпечення соціальних видатків", — прокоментували виплати у відомстві.

Чи вистачить коштів на соцвиплати

Раніше у Міністерстві фінансів розповіли, що до загального фонду державного бюджету України надійшло ще 189,32 млн євро фінансування. Кошти надав Світовий банк на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку. Саме за рахунок фінансової підтримки країн заходу та міжнародних організацій Україні вдається покривати першочергові соціальні видатки.

"Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян.

Також ми писали, що раніше постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив, що Німеччина та ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) підписали угоду про фінансування німецьким урядом проєкту на відбудову України.