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В Минсоцполитики раскрыли размер надбавки к пенсиям в марте

21 февраля 2023 10:33
lis.jpg - Ксения Лисновская
В Минсоцполитики раскрыли размер надбавки к пенсиям в марте
Доплаты к пенсиям будут различаться в зависимости от категорий
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, на сколько повысятся пенсии у граждан после проведения индексации ("осовременивания") в марте этого года. Доплаты к пенсиям будут различаться в зависимости от категорий.

Об этом рассказала глава ведомства Оксана Жолнович.

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Ожидаемые суммы повышений

Как отметила глава Минсоцполитики, украинские пенсионеры повышенные выплаты должны получить в апреле. Хотя индексация будет произведена на уровне 20%, размер выплат повысится в среднем от 400 до 700 гривен.

"В среднем доплата к пенсиям составит от 400 до 700 грн в зависимости от категории", — сообщила министр.

Пенсии планируют повысить всем

Также Жолнович рассказала, что для осуществления такого повышения бюджетных средств должно хватить. Индексация коснется всех пенсионеров, в том числе военных. Так, в Кабинете министров ищут способы повысить выплаты даже тем, у кого они ниже минимальных (менее 1920 гривен).

Ведь, согласно утвержденной формуле, граждане, получающие самые маленькие пенсии, не смогут рассчитывать на ежегодное осовременивание. Речь идет о нескольких миллионах людей. Преимущественно гражданах, которые имели либо немного стажа, либо низкую зарплату.

"В этом году инфляция значительно "съела" доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсии, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам тоже", добавила Жолнович.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что в феврале пенсионерам перечислили на банковские счета 100% профинансированных выплат. Речь идет о 29,7 млрд гривен.

Также мы писали, что депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен.

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