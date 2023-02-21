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У Мінсоцполітики розкрили розмір надбавки до пенсій у березні

21 лютого 2023 10:33
lis.jpg - Ксенія Лисновська
У Мінсоцполітики розкрили розмір надбавки до пенсій у березні
Доплати до пенсій різнитимуться залежно від категорій
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, на скільки підвищаться пенсії у громадян після проведення індексації ("осучаснення") у березні поточного року. Доплати до пенсій різнитимуться залежно від категорій.

Про це розповіла очільниця відомства Оксана Жолнович.

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Які очікуються суми підвищень

Як зазначила глава Мінсоцполітики, українські пенсіонери підвищені виплати мають отримати у квітні. Хоча індексація буде проведена на рівні 20%, розмір виплат підвищиться в середньому від 400 до 700 гривень.

"У середньому доплата до пенсій складе від 400 до 700 грн. залежно від категорії", — повідомила міністр.

Пенсії планують підвищити усім

Також Жолнович розповіла, що на здійснення такого підвищення бюджетних коштів має вистачити. Індексація торкнеться всіх пенсіонерів, зокрема військових. Так, у Кабінеті міністрів шукають способи підвищити виплати навіть тим, у кого вони нижчі за мінімальні (менше 1920 гривень).

Оскільки, відповідно до затвердженої формули, громадяни, які отримують найменші пенсії не зможуть розраховувати на щорічне осучаснення. Йдеться про кілька мільйонів людей. Переважно громадяни, які мали або небагато стажу, або низьку зарплату.

"Цього року інфляція значно "з'їла" доходи наших громадян. Тому ми працюємо над тим, щоб забезпечити всім категоріям підвищення на 20% пенсії, навіть тим, у кого вона найменша. Військовим пенсіонерам також", — додала Жолнович.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що у лютому пенсіонерам зарахували на банківські рахунки 100% профінансованих виплат. Йдеться про 29,7 млрд гривень.

Також ми писали, що депутати ініціюють ухвалення законопроєкту, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Саме ця категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень.

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