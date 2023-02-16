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В Минцифре рассказали, сколько банковских карт открыли украинцы через "Дію"

16 февраля 2023 13:53
lis.jpg - Ксения Лисновская
Открытие банковских карт через Дію — как работает услуга
На открытие карты уходит пять минут
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине граждане открыли около 2,5 миллиона банковских карт дистанционно. Это возможно благодаря услуге шеринга документов через мобильное приложение государственных услуг "Дія".

Об этом говорится в сообщении сервиса госуслуг, запущенном Министерством цифровой трансформации.

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В пресс-службе отметили, что на открытие карты уходит буквально пять минут. Это можно сделать в банке без фотографирования ряда документов и личных визитов в отделение банка.

В пресс-центре сервиса объяснили, что если пользователь делится цифровыми копиями через приложение "Дія", то вся необходимая информация сразу "подтягивается". В частности паспорт и налоговый номер.

Известно, что в среднем каждый день благодаря "шерингу" документов украинцы открывают около 4 тысяч банковских счетов.

В каких банках можно открыть счет

На сегодняшний день открыть дистанционно счет можно в 15 финучреждениях, среди них: monobank, Sense Bank, А-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Спортбанк, Izibank, Идея Банк, Кредобанк и другие. Еще пять банков тестируют такую возможность.

"Интеграция "Дії" с банками делает сервис удобным и экономным для украинцев. Вы можете предоставлять копии документов за несколько кликов и несколько секунд. Работаем, чтобы вы шерили, а не ксерили", добавили в пресс-центре.

Больше о "Дії"

Напомним, глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что спрос на военные облигации растет. Граждане приобрели через мобильное приложение "Дія" уже более 350 тысяч таких ценных бумаг.

Также сообщалось, что украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія".

В Украине владелец автомобиля может поделиться цифровой версией техпаспорта с родственником или другим человеком через приложение "Дія". Это можно сделать достаточно быстро.

 

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