Monobank рассказал, как пополнить карты после закрытия терминалов IBox

НБУ отозвал лицензию и ликвидировал банк

В Украине терминалы АО "IBOX Bank" временно перестанут функционировать в связи с отзывом лицензии и ликвидацией банка. Больше всех решение коснется клиентов Моnobank.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Что произошло с IBOX Bank

Как отметили в НБУ, на банк приходилось только 0,1% от общего количества активов платежеспособных финучреждений, поэтому его вывод не пошатнет стабильность рынка. Все терминалы должны быть подключены к другому финучреждению.

Решение о ликвидации банка объяснили систематическим нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

Следует отметить, что IBOX Bank работал на украинском финансовом рынке с 1993 года, а в прошлом году вошел в топ-10 самых прибыльных банков по оценке Нацбанка.

Что делать клиентам Monobank

Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что терминалы IBOX были популярны среди клиентов Monobank из-за бескомиссионного пополнения карты. Теперь их пополнить можно иными способами.

Чтобы пополнить карты наличными, можно воспользоваться:

терминалами сети EasyPay и City24 — без дополнительной комиссии;

кассами банков-партнеров Универсал Банк, А-Банк, Укргазбанк — без комиссии.

Напомним, в течение 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.