Немецкая экономика столкнулась с кризисом в производственном секторе.

Торговый район Берлина. Фото: Lisi Niesner/Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экономика Германии, крупнейшей в еврозоне, столкнулась с ухудшением ситуации в производственном секторе. Все больше компаний в этой стране испытывают нехватку заказов.

Об этом пишет Die Welt.

Читайте также:

В каких сферах экономики Германии зафиксирована нехватка заказов

Как отмечается, около 40 процентов компаний в Германии жалуются на отсутствие заказов. В промышленности на это в апреле пожаловались 39,5% компаний. Это на 2,6 пункта больше, чем в январе. В сфере услуг доля компаний, испытывающих нехватку заказов, также несколько возросла — до 32,4%.

"Отсутствие заказов тормозит экономическое развитие Германии. Почти ни одна отрасль не осталась в стороне", — предупредил эксперт мюнхенского института Ifo Клаус Вольрабе.

В промышленном секторе особенно пострадали изготовители текстиля: 61,5% жаловались на отсутствие заказов. За ними следуют производители бумаги с 53,9%. В целом, по данным экспертов, особенно страдают энергоемкие отрасли. В производстве и обработке металлов на отсутствие заказов в апреле пожаловались 50,6% предприятий, в химической промышленности — 46,6%. С другой стороны, производители напитков и кормов для животных пока не ощущают ухудшения ситуации в производственном секторе, автомобильная промышленность с долей 29,2% также находится значительно выше среднего показателя.

В сфере услуг наиболее сильно пострадали кадровые агентства: 63,9% жалуются на отсутствие заказов.

"В целом слабое экономическое развитие снижает спрос на временных работников. А вот у юристов, налоговых консультантов и аудиторов проблемы возникают гораздо реже", — добавил Вольрабе.

Напомним, цены на нефть упали до рекордного минимума. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже 82 долларов за баррель. Такая стоимость черного золота самая низкая за два месяца.

Также мы писали, что украинцев приглашают на работу в Германию. Нужны опытные маляры, которые смогут идеально выкрасить стены. Знать немецкий язык не обязательно. Зарплата зависит от количества отработанных часов. Ставка – 12 евро в час.