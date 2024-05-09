Німецька економіка зіткнулася з кризою у виробничому секторі.

Торговий район Берліна. Фото: Lisi Niesner/Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Економіка Німеччини, яка є найбільшою в єврозоні, зіткнулася з погіршенням ситуації у виробничому секторі. Дедалі більше компаній у цій країні відчувають брак замовлень.

Про це пише Die Welt.

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Як зазначається, майже 40 відсотків компаній у Німеччині скаржаться на відсутність замовлень. У промисловості на це у квітні поскаржилися 39,5% компаній. Це на 2,6 пункту більше, ніж у січні. У сфері послуг частка компаній, що відчувають брак замовлень також трохи зросла — до 32,4%.

"Відсутність замовлень гальмує економічний розвиток Німеччини. Майже жодна галузь не залишилася осторонь", — попередив експерт мюнхенського інституту Ifo Клаус Вольрабе.

У промисловому секторі особливо постраждали виробники текстилю: 61,5% скаржилися на відсутність замовлень. За ними йдуть виробники паперу з 53,9%. Загалом, за даними експертів, особливо страждають енергомісткі галузі. У виробництві та обробці металів на брак замовлень у квітні поскаржилися 50,6% підприємств, у хімічній промисловості — 46,6%. З іншого боку, виробники напоїв та кормів для тварин поки що не відчувають погіршення ситуації у виробничому секторі, автомобільна промисловість з часткою 29,2% також перебуває значно вище за середній показник.

У сфері послуг найсильніше постраждали кадрові агенції: 63,9% скаржаться на відсутність замовлень.

"Загалом слабкий економічний розвиток знижує попит на тимчасових працівників А ось у юристів, податкових консультантів та аудиторів проблеми виникають набагато рідше", — додав Вольрабе.

Нагадаємо, ціни на нафту впали до рекордного мінімуму. Вартість липневих ф'ючерсів на нафту марки Brent впала нижче 82 доларів за барель. Така вартість чорного золота є найнижчою за два місяці.

Також ми писали, що українців запрошують на роботу у Німеччину. Потрібні досвідчені маляри, які зможуть ідеально пофарбувати стіни. Знати німецьку мову не обов'язково. Зарплата залежить від кількості відпрацьованих годин. Ставка — 12 євро на годину.