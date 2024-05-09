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Від 500 євро на тиждень — у Німеччині терміново шукають малярів

9 травня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії для українців у Німеччині. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Маляр фарбує стіну. Фото ілюстративне: globallookpress.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українців запрошують на роботу у Німеччину. Потрібні досвідчені маляри, які зможуть ідеально пофарбувати стіни. Знати німецьку мову не обов'язково. Зарплата залежить від кількості відпрацьованих годин. Ставка — 12 євро на годину. 

Цю ванкасію опубліковали у середу, 8 травня, на міжнародному порталі з працевлаштування Razem work.

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Вакансія для українців, робота малярем у Німеччині. Фото: скриншот Facebook/Робота за кордоном

Потрібні два досвідчених маляра-чоловіка

Місце роботи — у Дрездені. Але в оголошення немає детального опису обов'язків маляра. Вказано тілько, що кандидат на посаду повинен знати всі види малярних робіт. Працювати доведеться 50 годин на тижень. Зверніть увагу: вакансії відкриті тільки для двох чоловіків. 

Харчування — за власний рахунок, а безкоштовним житлом роботодавець обіцяє забепечити. 

"Оформлення по польських документах, робимо лист відрядження А1. За документи з заробітної плати стягується 300 євро (150 євро з першої заробітної плати і 150 євро з другої)", — написано в оголошенні.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на складі одягу Nike в англійському місті Манчестер. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 4 000 євро щомісяця. Також є вакансія на пакуванні шоколодок у столиці Угорщини Будапешті. 

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