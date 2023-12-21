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В Нацбанке оценили потери Украины от блокады границ — сумма шокирует

21 декабря 2023 12:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Блокада границы поляками — известно, сколько потеряла экономика Украины
Заблокированные фуры на границе. Фото: EPA/UPG
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке оценили потери в результате блокады западных границ в ноябре-декабре 2023 года. Предварительно — украинская экономика недополучила около 1,5 млрд долларов.

Об этом говорится в ответе НБУ на информ-запрос СМИ.

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В Нацбанке подсчитали, что ограничения движения грузового транспорта спровоцировали сокращение объема внешней торговли:

  • в ноябре — 860 млн долларов;
  • в декабре — 620 млн долларов.

В НБУ уточняют, что, в частности, блокада отдельных пунктов пропуска привела в ноябре к:

  • потере экспорта — 160 млн долларов;
  • снижению импорта — на 700 млн долларов.

Регулятор объясняет, что большие потери импорта, по сравнению с экспортом, обусловлены высокой зависимостью от автомобильных перевозок.

В то же время, эксперты Нацбанка отметили, что потери импорта в ноябре частично компенсировали наращиванием поставок по железной дороге, а потери экспорта — новым морским коридором.

Таким образом, сумма потери фактически равна одному из траншей Международного валютного фонда, составившему 1,4 млрд долларов, который Украина получила в начале полномасштабной войны.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что после вступления Украины в Евросоюз следует закрыть аграрный рынок Польши для товаров из Украины. Блокаду поставок он предложил ввести на 20 лет.

Также мы сообщали, что во Всеукраинском аграрном совете ожидается рост стоимости некоторых продуктов из-за блокады границы с Польшей. Но речь идет об овощах и фруктах, которые не являются традиционными для производства в Украине.

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