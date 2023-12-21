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У Нацбанку оцінили втрати України від блокади кордонів — сума шокує

21 грудня 2023 12:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Блокада кордону поляками — відомо, скільки втратила економіка України
Заблоковані фури на кордоні. Фото: EPA/UPG
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку оцінили втрати внаслідок блокади західних кордонів у листопаді-грудні 2023 року. Попередньо — українська економіка недоотримала близько 1,5 млрд доларів.

Про це йдеться у відповіді НБУ на інформзапит ЗМІ.

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Детальніше про наслідки блокади

У Нацбанку підрахували, що обмеження руху вантажного транспорту спровокували скорочення обсягу зовнішньої торгівлі:

  • у листопаді — 860 млн доларів;
  • у грудні — 620 млн доларів.

У НБУ уточнюють, що, зокрема, блокада окремих пунктів пропуску призвела в листопаді до:

  • втрати експорту — 160 млн доларів;
  • зниження імпорту — на 700 млн доларів.

Регулятор пояснює, що більші втрати імпорту порівняно з експортом обумовлені високою залежністю від автомобільних перевезень.

Водночас, експерти Нацбанку зауважили, що втрати імпорту у листопаді частково компенсували нарощуванням поставок залізницею, а втрати експорту — новим морським коридором.

Таким чином, сума втрати фактично дорівнює одному із траншів Міжнародного валютного фонду, що становив 1,4 млрд доларів, який Україна отримала на початку повномасштабної війни.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що після вступу України до Євросоюзу потрібно закрити аграрний ринок Польщі для товарів з України. Блокаду постачань він запропонував запровадити на 20 років.

Також ми повідомляли, що у Всеукраїнській аграрній раді очікують зростання вартості деяких продуктів через блокаду кордону з Польщею. Але йдеться про ті овочі та фрукти, які не є традиційними для виробництва в Україні.

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