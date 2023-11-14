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В Нацбанке рассказали, когда обновят дизайн монет

14 ноября 2023 09:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Монеты номиналом 1 и 2 гривны обновят — в Нацбанке назвали сроки
Монеты в руках. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, когда намерены вернуться к планам по изменению дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны. Еще летом 2021 года регулятор после жалоб граждан признал, что монеты неудобны в использовании и обещал изменить.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан, пишет The Page.

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Когда обновят дизайн монет

По его словам, НБУ намерен вернуться к планам по изменению дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны после завершения войны.

Он напомнил, что до войны НБУ отозвался на жалобы украинцев, начал готовиться к переменам: сформировал рабочую группу, провел фокус-группы, обсудили варианты дизайна одной из этих монет. Однако из-за полномасштабной войны в феврале 2022 года соответствующую работу поставили на паузу

"Но после стабилизации ситуации в стране мы вернемся к ней", — заверил представитель НБУ.

Что известно о монетах 1 и 2 гривны

Монетный двор НБУ выпустил в обращение монеты номиналами 1 и 2 гривны в 2018 году, а затем, в 2019-2020 годах, монеты 5 и 10 гривен. Соответствующие монеты со временем должны полностью заменить банкноты номиналов, которые ныне в активном обращении.

Проблема монет 1 и 2 гривны в том, что они очень схожи, поэтому их сложно различать, в частности, пожилым людям и тем, кто плохо видит.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут получить кругленькую сумму за продажу монеты номиналом в 25 копеек. Следовательно, за пять-семь тысяч гривен можно продать монету 1992 разновидностью 5.1Даг.

Также мы писали, что специалисты рассказали, что за разновидность одной из монет номиналом 10 копеек можно выторговать 13 тысяч гривен.

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