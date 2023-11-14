Монеты номиналом 1 и 2 гривны обновят — в Нацбанке назвали сроки

В Нацбанке рассказали, когда обновят дизайн монет
В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, когда намерены вернуться к планам по изменению дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны. Еще летом 2021 года регулятор после жалоб граждан признал, что монеты неудобны в использовании и обещал изменить.
Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан, пишет The Page.
Когда обновят дизайн монет
По его словам, НБУ намерен вернуться к планам по изменению дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны после завершения войны.
Он напомнил, что до войны НБУ отозвался на жалобы украинцев, начал готовиться к переменам: сформировал рабочую группу, провел фокус-группы, обсудили варианты дизайна одной из этих монет. Однако из-за полномасштабной войны в феврале 2022 года соответствующую работу поставили на паузу
"Но после стабилизации ситуации в стране мы вернемся к ней", — заверил представитель НБУ.
Что известно о монетах 1 и 2 гривны
Монетный двор НБУ выпустил в обращение монеты номиналами 1 и 2 гривны в 2018 году, а затем, в 2019-2020 годах, монеты 5 и 10 гривен. Соответствующие монеты со временем должны полностью заменить банкноты номиналов, которые ныне в активном обращении.
Проблема монет 1 и 2 гривны в том, что они очень схожи, поэтому их сложно различать, в частности, пожилым людям и тем, кто плохо видит.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы могут получить кругленькую сумму за продажу монеты номиналом в 25 копеек. Следовательно, за пять-семь тысяч гривен можно продать монету 1992 разновидностью 5.1Даг.
Также мы писали, что специалисты рассказали, что за разновидность одной из монет номиналом 10 копеек можно выторговать 13 тысяч гривен.
Читайте Новини.LIVE!