Монети номіналом 1 та 2 гривні оновлять — у Нацбанку назвали терміни

У Нацбанку розповіли, коли оновлять дизайн монет
У Національному банку України (НБУ) розповіли, коли мають намір повернутися до планів зі зміни дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні. Ще влітку 2021 року регулятор після скарг громадян визнав, що монети незручні у використанні та обіцяв змінити.
Про це розповів заступник очільника Нацбанку Олексій Шабан, пише The Page.
Коли оновлять дизайн монет
За його словами, НБУ має намір повернутися до планів зі зміни дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні після завершення війни.
Він нагадав, що до війни НБУ відгукнувся на скарги українців, почав готуватися до змін: сформував робочу групу, провів фокус-групи, обговорили варіанти дизайну однієї з цих монет. Проте через повномасштабну війну у лютому 2022 року відповідну роботу поставили на паузу
"Але після стабілізації ситуації в країні ми повернемось до неї", — запевнив представник НБУ.
Що відомо про монети 1 та 2 гривні
Монетний двір НБУ випустив в обіг монети номіналами 1 та 2 гривні у 2018 році, а згодом, у 2019-2020 роках, монети 5 та 10 гривень. Відповідні монети з часом мають повністю замінити банкноти відповідних номіналів, які нині в активному обігу.
Проблема монет 1 і 2 гривні в тому, що вони дуже схожі, тому їх складно розрізняти, зокрема, літнім людям і особам з вадами зору.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українці можуть отримати кругленьку суму за продаж монети номіналом 25 копійок. Відтак, за п'ять-сім тисяч гривень можна продати монету 1992 року різновидом 5.1Даг.
Також ми писали, що фахівці розповіли про те, що за різновид однієї з монет номіналом 10 копійок можна вторгувати 13 тисяч гривень.
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