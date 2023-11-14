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У Нацбанку розповіли, коли оновлять дизайн монет

14 листопада 2023 09:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Монети номіналом 1 та 2 гривні оновлять — у Нацбанку назвали терміни
Монети в руках. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) розповіли, коли мають намір повернутися до планів зі зміни дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні. Ще влітку 2021 року регулятор після скарг громадян визнав, що монети незручні у використанні та обіцяв змінити.

Про це розповів заступник очільника Нацбанку Олексій Шабан, пише The Page.

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Коли оновлять дизайн монет

За його словами, НБУ має намір повернутися до планів зі зміни дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні після завершення війни.

Він нагадав, що до війни НБУ відгукнувся на скарги українців, почав готуватися до змін: сформував робочу групу, провів фокус-групи, обговорили варіанти дизайну однієї з цих монет. Проте через повномасштабну війну у лютому 2022 року відповідну роботу поставили на паузу

"Але після стабілізації ситуації в країні ми повернемось до неї", — запевнив представник НБУ.

Що відомо про монети 1 та 2 гривні

Монетний двір НБУ випустив в обіг монети номіналами 1 та 2 гривні у 2018 році, а згодом, у 2019-2020 роках, монети 5 та 10 гривень. Відповідні монети з часом мають повністю замінити банкноти відповідних номіналів, які нині в активному обігу.

Проблема монет 1 і 2 гривні в тому, що вони дуже схожі, тому їх складно розрізняти, зокрема, літнім людям і особам з вадами зору.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть отримати кругленьку суму за продаж монети номіналом 25 копійок. Відтак, за п'ять-сім тисяч гривень можна продати монету 1992 року різновидом 5.1Даг.

Також ми писали, що фахівці розповіли про те, що за різновид однієї з монет номіналом 10 копійок можна вторгувати 13 тисяч гривень.

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