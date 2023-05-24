НБУ оценил перспективы перехода на расчеты в евро

Европейская валюта в руках. Фото: Freepik

В Национальном банке Украины оценили перспективы перехода на расчеты в европейской валюте. Утверждают, что это выгодно, потому что Украина уже географически находится в зоне евро.

Об этом рассказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает телеканал "Мы - Украина".

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Переход на расчеты в евро

Представительница Нацбанка не дала однозначного ответа, когда станет возможным полный переход на европейскую валюту, однако заявила, что мы к этому двигаемся. По ее словам, доля евро в торговых расчетах Украины самостоятельно растет. Отечественная экономика, по вопросу экспорт-импорт, мигрирует в еврозону.

"Это произошло раньше, чем мы стали кандидатом в члены ЕС, это началось, когда мы начали активнее прекращать связи со страной-агрессором", — отметила Рожкова.

Поскольку страна территориально находится в еврозоне, то это для украинцев ближе.

"Это для нас понятно, это логистически нам удобно, поэтому экономика с точки зрения торговых сделок туда уже мигрирует и будет мигрировать", — пояснила Рожкова.

Она убеждена, что у Украины большой потенциал торговли со странами Евросоюза, который станет очевидным после победы.

По информации SWIFT, доля трансграничных транзакций с использованием единой европейской валюты в апреле текущего года составила 31,7%, а использование доллара выше — 42,7%.

Какая будет валюта после евроинтеграции

Ранее в НБУ отмечали, что в рамках приближения украинского законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС) сейчас процент выполнения задач, за которые отвечает НБУ, составляет 92%. Однако о переходе на евро после евроинтеграции речи пока нет. В Нацбанке склонны считать, что Украине важно сохранить собственную валюту и автономную монетарную политику.

Как пояснил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, это будет довольно проблематично, учитывая опыт других стран Южной Европы, вошедших в Еврозону, Грецию и Португалию. Они столкнулись с рядом проблем в монетарной сфере.

Напомним, в Украине существенно сократился спрос на безналичную валюту в марте 2023 года. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.