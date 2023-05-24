Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 24 мая

Курс валют в Украине 24 мая: сколько стоят доллар и евро
В среду, 24 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро несколько подешевел, доллар — неизменный.
Об этом свидетельствуют данные Центробанка.
Курс НБУ
По этим данным, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,44 (-10 коп.) и 39,82 грн (-11 коп.) — в продаже.
Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В среду в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,40, а продают за 37,48 грн, что на несколько копеек дороже. Евро покупают за 40,65, а продают за 40,80 грн.
Курс доллара в банках
- ПриватБанк — 36,87 грн — 37,37 грн;
- Ощадбанк — 36,85 грн — 37,80;
- Укрэксимбанк — 37,20 грн — 37,70 грн;
- Райффайзен — 37,10 грн — 37,60 грн;
- ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.
Напомним, украинцы в апреле этого года сократили покупку валюты в коммерческих банках фактически вдвое. Объем упал на около 200 млн. долларов.
Также сообщалось, что в Украине граждане на фоне войны продолжают хранить средства на банковских счетах. Общая сумма вкладов в марте выросла на 6,6 млрд гривен, свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).