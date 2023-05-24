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Курс валют в Украине 24 мая: сколько стоят доллар и евро

24 мая 2023 07:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 24 мая
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 24 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро несколько подешевел, доллар — неизменный.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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По этим данным, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,44 (-10 коп.) и 39,82 грн (-11 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В среду в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,40, а продают за 37,48 грн, что на несколько копеек дороже. Евро покупают за 40,65, а продают за 40,80 грн.

Курс доллара в банках

  • ПриватБанк — 36,87 грн — 37,37 грн;
  • Ощадбанк — 36,85 грн — 37,80;
  • Укрэксимбанк — 37,20 грн — 37,70 грн;
  • Райффайзен — 37,10 грн — 37,60 грн;
  • ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Напомним, украинцы в апреле этого года сократили покупку валюты в коммерческих банках фактически вдвое. Объем упал на около 200 млн. долларов.

Также сообщалось, что в Украине граждане на фоне войны продолжают хранить средства на банковских счетах. Общая сумма вкладов в марте выросла на 6,6 млрд гривен, свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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